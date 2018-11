Solari: "Me gustaría ganar 7-0 pero en el fútbol hay momentos delicados"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, elogió el partido que hicieron sus jugadores ante la necesidad de ganar y romper la mala racha en Liga, y admitió que le "gustaría ganar 7-0, pero el fútbol es otra cosa".

"Necesitábamos ganar, evidentemente. En los momentos delicados no se sale ganando holgadamente, sería un pensamiento magnífico. Fue un partido muy trabajado ante un equipo muy duro que hace daño a la contra. Hicimos un partido serio, estricto y peleado", analizó.

Solari se estrena en liga con victoria ante un Valladolid que mereció más Un gol en propia puerta de Kiko y un penalti de Ramos dieron la victoria a los madridistas ante el Valladolid

"Me gustaría ganar 7-0 con tres goles de media chilena, pero el fútbol es otra cosa, es duro, por momentos las dinámicas son mejores, hay más alegría y belleza, en otros son mas delicados y tiene que haber orden, ímpetu y espíritu competitivo. Lo ha habido y se ha ganado", añadió.

Solari se quedó con la liberación que vio en sus futbolistas tras el tanto de Vinicius. "El fútbol es lo anímico, lo emocional y la auto confianza. Es verdad que tras el gol cambió la dinámica y fluyeron las hormonas dentro de la cancha, pero era importante hacer el gol y que no nos lo hicieran. Era un partido traicionero por la situación, necesitábamos los tres puntos".

En varias ocasiones Solari dio la enhorabuena a sus jugadores, sin quedarse ningún mérito. "Me sentí muy bien, estoy habituado a este estadio. Es cierto que es un cargo de mucha responsabilidad pero no sé si por un día, una semana o unas horas, pero no me es ajeno. Es bastante natural tras estar en varios en este club".

Y ante los silbidos de la grada a los futbolistas, respondió con elogios. "Los jugadores son grandes profesionales, con mucha experiencia, todos tenemos que manejar nuestras emociones y hay momentos difíciles porque sientes el ánimo de 80.000 personas. Es importante que el público esté y apoye, encenderlos y viceversa. Por momentos lo hemos logrado pero también se pone nerviosa. El grupo lo hizo fantástico, lo supieron manejar y tuvieron paciencia".

Uno de los señalados fue Gareth Bale, al que destacó por su labor de desgaste del rival. "La gente se expresa al momento, mañana marca un gol y lo festeja todo el mundo. Gareth puede jugar por derecha, izquierda y de delantero centro porque tiene grandísimas condiciones. El partido dura 90 minutos y su trabajo es igual de importante que los que le dieron frescura al final. Sin el trabajo previo no sirve de nada".

Y terminó con elogios a Karim Benzema. "No lo voy a descubrir yo. Todos los entrenadores lo pusieron antes porque es un fuera de serie. En su posición es un jugador exquisito, muy técnico. No hace solo la labor del 9, baja y se asocia, hace mejor a sus compañeros y hoy trabajó mucho en defensa también".