Ha sido una de las imágenes más llamativas de lo que llevamos de temporada en el mundo del tenis. La han protagonizado Garbiñe Muguruza y su entrenador Sam Sumyk. Ha ocurrido este sábado en el torneo Elite Trophy de Zhuhai, donde la tenista hispanovenezolana ha sucumbido ante la china Qiang Wang por 6-2 y 6-0.

Durante uno de los descansos del partido, el técnico francés se ha dirigido a su pupila para darle indicaciones y, ante su gesto, le ha reprochado que parecía estar enfadada. "Siempre estás enfadada, no tiene sentido hablar con alguien que está enfadada", le ha espetado. La tenista, sin embargo, le ha respondido que no estaba enfadada, lo que no calmó los ánimos del entrenador, que prosiguió con su bronca.

"Hay una regla aquí, yo no hablo con personas que están enfadadas. Estoy intentando ayudarte", prosiguió. Cuando la deportista accedió a recibir su ayuda, el técnico le dedicó una expresión ofensiva -"que te jodan"- y le dejó plantada. Mira el vídeo completo del incidente.