El colegiado Jesús Gil Manzano puso como autor del primer gol del Real Madrid a Vinicius Jr. cuando el tiro del brasileño, dirigido al segundo palo desde la línea de fondo, chocó con Kiko Olivas y superó a Masip. Lo que parecía claramente un gol en propia puerta se consideró un gol de Vinicius en el acta arbitral. ¿Por qué? Iturralde González lo explica.

"El árbitro se lo da a Vinicius porque hay dos teorías. La primera dice que el balón va fuera, por tanto, no es gol de Vinicius porque no iba dirigido a portería", explica Iturralde.

"Pero hay otra: si el jugador al que le pega el balón no hace nada para despejar, simplemente le pega y va a gol, le dan la autoría al último que ha chutado. Independientemente de si el balón va fuera o no", explica el ex árbitro.

"Si el jugador del Valladolid intenta despejarla con la cabeza, pie o hace un movimiento y el balón acaba en gol, eso se considera propia puerta. Esta es la diferencia; que cada uno elija la teoría que quiera", finaliza.