Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid, ha hablado en una entrevista de TVE sobre la destitución de Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid y lo que cree que le ha faltado al técnico vasco. "Para mí Lopetegui es el mejor entrenador que he tenido, desafortunadamente no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros".

Acerca del técnico vasco, el jugador del Real Madrid asegura que "su manera de ver el fútbol, su manera de gestionar el grupo, su manera de estar con los jugadores , yo es algo que comparto, es una idea de ver el fútbol".

El lateral derecho finaliza la entrevista opinando que "lo decía antes de que llegara al Real Madrid, lo digo ahora que ya no está con nosotros y hasta que no encuentre un entrenador que crea que es mejor que él lo seguiré diciendo", concluye el futbolista blanco que continúa lesionado y no podrá estar a las órdenes de Solari para el encuentro de Champions ante el Viktoria Plzen.