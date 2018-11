Nemanja Matic, futbolista del Manchester United, ha sido objeto de crítica en Inglaterra después de que en el último encuentro del conjunto red, el jugador serbio no luciera el 'poppy' en su camiseta. Este símbolo que aparecía en el pecho de los jugadores del fútbol inglés se trata de una tradición británica que se utiliza para recordar a los soldados muertos de su país.

Por todo ello, el futbolista del Manchester United ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha querido aclarar el no uso de este símbolo inglés, añadiendo que "para mí es sólo un recordatorio de un ataque que sentí personalmente cuando era un asustado niño de 12 años".

"Reconozco completamente por qué las personas lucen 'poppies', respeto totalmente el derecho de todos a hacerlo y tengo una total simpatía por cualquiera que haya perdido a sus seres queridos debido a un conflicto.Sin embargo, para mí es sólo un recordatorio de un ataque que sentí personalmente cuando era un asustado niño de 12 años que vivía en Vrelo, ya que mi país fue devastado por el bombardeo sobre Serbia en 1999. Aunque lo he hecho anteriormente, reflexionando, ahora no creo que sea correcto para mí lucir el 'poppy' en mi camiseta.No quiero menospreciar el 'poppy' como símbolo de orgullo para los británicos ni ofender a nadie, sin embargo, todos somos producto de nuestra propia educación y esta es una elección personal por las razones expuestas.Espero que todos comprendan mis motivos ahora que los he explicado y pueda concentrarme en ayudar al equipo en los partidos que tenemos por delante", relató