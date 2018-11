El método de la policía holandesa para acabar con las peleas entre adolescentes

View this post on Instagram

Hallo allemaal! Vandaag ingegrepen bij een bestaande whatsapp groep waarin afspraken werden gemaakt om te gaan vechten. Dit kan echt niet! Het is ook strafbaar. Zit je zelf ook in een groep waarin dit gebeurd, of plaats je zelf actief berichten om een vechtpartij uit te lokken, weet dan dat je strafbaar bent! #jeugdagenten #instacop #jeugd