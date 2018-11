El escritor superviviente de 'Charlie Hebdo' recibe el premio Femina / ()

El escritor y periodista Philippe Lançon ha ganado este lunes el premio de literatura Femina por su obra 'Le Lambeau', el colgajo (ediciones Gallimard). Describe la reconstrucción de su rostro y su vida tras el atentado que segó la vida de 12 personas y le dejó malherido tras recibir dos tiros de Kaláshnikov en la mandíbula y en el brazo.

Cuando termina de escribir el libro, el ahora galardonado había pasado nueve meses en dos hospitales de París (Pitié-Salpêtrière e Invalides) y había sufrido ya 17 intervenciones quirúrgicas (después ha necesitado todavía más).

El crítico literario y de arte de Charlie Hebdo y Libération nacido en Vanves en 1963 perdió en el atentado islamista del 7 de enero de 2015 a sus mejores amigos, entre ellos los dibujantes y columnistas Cabu, Wolinski, Charb y Bernard Maris.

Lançon sólo dedica un capítulo, el cuarto, al atentado. Y no lo describe porque resulta herido de gravedad antes de poder ver a los terroristas, los hermanos Kouachi. Recibe dos tiros de Kaláshnikov, que le destruyen la mandíbula de abajo y el brazo. Yace en el suelo en un charco de sangre, viendo el cerebro de uno de sus compañeros asesinado, pero no pierde el conocimiento. Se hace el muerto y solo ve los pantalones negros y las deportivas de los terroristas, imagen que le tortura durante su convalecencia. En los minutos que pasan hasta que llegan las ambulancias Lançon no sabe de la gravedad de sus heridas, hasta que una de las supervivientes le acerca el móvil y ve su cara reflejada.

La muerte, el miedo y la admirable lucha por la vida están presentes en las 500 páginas del libro. Pero sobre todo es una novela sobre la estancia en el hospital.

Es un texto muy duro en el que el autor no ahorra adjetivos ni sensaciones. Dice no reconocer su antigua vida. "He tenido siempre la impresión de escribir al lado de mí mismo, cuando escribo para aquéllos que no han conocido la habitación y el silencio que la envolvía. La habitación es el lugar donde las palabras mueren, se extinguen. Tengo todavía la impresión de que lo que escribo es demasiado".

Acompañado de Kafka, Thomas Mann, Proust y Bach y de la morfina, claro, Lançon pasa revista a su existencia; incluso parece hacer un ajuste de cuentas con sus novias al tiempo que canta su admiración y amor por la cirujana Chloé que reconstruye su cara.