El Gobierno plantea sancionar e incluso cerrar cualquier espacio abierto al público en el que se exalte a Franco

El PSOE quiere garantizar al máximo en sus enmiendas que Franco no acabe enterrado en La Almudena ante la postura inamovible de la familia porque los nietos dicen que o sigue en el Valle de los Caídos o lo entierran en La Almudena. Y por eso, según señalan a la SER fuentes del grupo parlamentario socialista, una de esas enmiendas incorporará una previsión específica para prohibir en la reforma de la Ley de la Memoria Histórica que los restos del dictador reposen en espacios abiertos al público en general. Por ejemplo la cripta de La Almudena.

Aunque en la redacción de la enmienda no citarán concretamente este lugar, las mismas fuentes señalan que no será interpretable, no habrá lugar a equívocos y que se hará además una referencia específica al dictador. Según el texto que está preparando el PSOE con sus enmiendas al que ha tenido acceso la SER, otra de las medidas contempla sanciones que pueden llegar al cierre temporal o definitivo de aquellos espacios abiertos al público cuyos titulares no impidan episodios de enaltecimiento o exaltación del franquismo. Es decir, se puede plantear cerrar una iglesia o cualquier cementerio donde haya actos franquistas.

Además se pretende regular la retirada de condecoraciones, y esto va dirigido directamente a retirarle la medalla a 'Billy el Niño', cuando se acredite que el condecorado incurría en conductas manifiestamente incompatibles con la distinción recibida. Hay dos aportaciones más que el PSOE pretende incorporar a la reforma: una, atribuir a la Administración General del Estado la facultad de llevar a cabo las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil de la represión franquista, que hasta ahora exige la iniciativa de particulares y nunca eran de oficio y, dos, crear una Comisión de la Verdad sobre el periodo comprendido entre 1936 y diciembre de 1978.