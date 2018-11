'MasterChef': Santiago Segura, décimo expulsado y criticado por su mal perder

Este domingo, Santiago Segura fue el elegido por los jueces para dejar las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. El actor y cómico no superó la prueba de eliminación y resultó ser el décimo expulsado del programa. Sin embargo, antes de irse, obsequió a la audiencia con un desagradable desencuentro con Paz Vega, fruto de su mal perder.

En lugar de aceptar la valoración del jurado y esperar el veredicto final, el director aprovechó el momento para cargar contra Paz Vega.

"Es que encima hemos salido y ha dicho Paz: 'Lo has atemperado mal'. Pero, ¿quién mierda te ha pedido tu opinión? A un tío que está destruido le dices que lo ha hecho mal. Pero tía déjame tranquilo. Nadie te ha preguntado tu opinión", soltó el cineasta.

Entre lágrimas, en un total a cámara, Paz opinaba sobre lo sucedido: "No me esperaba esa reacción. Soy muy natural y digo las cosas como me nacen sin ánimo de jorobar a nadie. Ha sido una reacción fuera de lugar".

Algunos compañeros también manifestaron su opinión. Por ejemplo, Mario Vaquerizo aseguró que Santiago Segura se estaba vengando porque Paz había estado mucho mejor en la prueba.

Como era de esperar, los espectadores no pasaron por alto la actitud de Santiago Segura y lo criticaron duramente en las redes sociales:

Santiago Segura: "Estoy frustrado porque no veo que haya hecho algo mal"



También Santiago: "¿Por qué le iba a hacer caso a Paz?¿Es chef ahora?"



Eso has hecho mal, Santiago. La prepotencia.#mccelebrity — Marcelo (@SaintJuniperian) 4 de noviembre de 2018

Que mal compañero, que envidioso, que sucio y sibilino es Santiago Segura, pagando sus frustraciones con Paz Vega....muy mala persona!! Ojalá te vayas ya, feo #MCCelebrity — Telemaníaco (@Telemanaco1) 4 de noviembre de 2018

Por fin veo a alguien con un mal perder tan extremo como el mío, me he proyectado un horror con @SSantiagosegura en su salida de #MCCelebrity — Addy (@nanisgranado) 5 de noviembre de 2018

A ver si se va de una puta vez Santiago Segura... que pedante, maleducado y vengativo #MCCelebrity — abel murua (@daniele_vetra) 4 de noviembre de 2018

Para mí eras claro ganador @SSantiagosegura

Me he partido de risa contigo viéndote picado y borde, como en @TuCaraMSuena 😂😂😂 te puede la mala leche!! #MCCelebrity — Nhirya (@Nhirya) 5 de noviembre de 2018

Una lástima @SSantiagosegura hijo que no te saliese la cúpula pero hijo no le digas esas cosas a @PazVegaOficial pobrecita que es muy buena y dice las cosas sin maldad la hicisteis llorar humiiioooo pic.twitter.com/6ZTiyfnnbl — rosariosanchezdelgad (@rosariozallera) 4 de noviembre de 2018