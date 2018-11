Así dijo adiós Toñi Moreno a 'Viva la vida': "Siempre será el proyecto de mi vida"

Y llegó el día. A Toñi Moreno le tocó decir adiós este domingo a 'Viva la vida' después de que los mandamases de Mediaset España decidieran reubicar a la presentadora en 'Mujeres y hombres y viceversa' y a Emma García en los fines de semana de Telecinco.

Fue un programa emotivo, con los nervios a flor de piel. Pero especialmente fue duro el momento en el que la presentadora aprovechó su último minuto en 'Viva la vida' para "quitarle hierro al asunto" y dar las gracias por la oportunidad de conducir este programa.

No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos 'Viva la vida' yo tenía un mal momento personal porque acababa de perder a mi padre, pero tenía un peor momento profesional. Yo había perdido la confianza en mí misma hasta que los señores de Mediaset apostaron por mí, por alguien que venía de fracasar. Siempre he dicho que estaba muy agradecida porque me daban un proyecto que se llamaba Viva la vida. Aquí me habéis dejado ser yo, ponerme zapatillas, equivocarme, reír, llorar... Os tengo que dar las gracias porque me habéis enseñado a hacer televisión. No todos los proyectos son iguales y para mí siempre será el proyecto de mi vida.