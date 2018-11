Las otras series que TVE aún guarda en el cajón tras desempolvar 'La República'

El pasado sábado 3 de noviembre, TVE saldó su deuda con los espectadores con el estreno de la segunda temporada de '14 de abril: La República', la serie histórica que pasó siete años cogiendo polvo en un cajón. No tuvo una gran acogida: un 6,9% de cuota de pantalla y poco más de un millón de espectadores (1.024.000). Sin embargo, la pública cumplió con su cometido.

Lo mismo debe hacer con las miniseries 'Volveremos', 'La Conspiración' y '3 días de abril', tres producciones que, al igual que 'La República', fueron secuestradas por TVE por motivos ideológicos y que con el cambio de directiva en la Corporación se espera que también vean la luz en los próximos meses.

Pero ojo, porque Televisión Española tiene que hacer limpieza en su cajón de series, más allá de las que fueron retenidas por ser demasiado progresistas. A todas las producciones que han recibido recientemente el 'ok' de la cadena, hay otra ficción que lleva más tiempo del que debería en el más absoluto olvido.

¿Qué ocurre con 'Derecho a soñar', la diaria de TVE?

Se trata de 'Derecho a soñar', una diaria que surgió como una clara apuesta por configurar la tarde de La 1 con una oferta exclusivamente de ficción, junto a las ya veteranas 'Acacias 38' y 'Servir y proteger'. Sin embargo, esta serie, cuya acción principal se desarrolla en un importante bufete de abogados, no ha logrado hacerse todavía un hueco en la programación de la pública.

"Se tenía que haber estrenado hace un año", dice Jon Arias, protagonista de la serie. "Las cadenas, sus competencias, sus renovaciones, sus contratos con productoras...Creo que no tienen muy clara la estrategia en esa franja. Se dijo que 'Centro médico' no iba a seguir, luego que sí…Están probando estrategias y en algún momento les encajará 'Derecho a soñar'".

Y continúa: "Es una serie que me apetece que se vea el curro, aunque siempre la he visto como algo muy arriesgado porque es muy poco de sobremesa. Hay muy poco culebrón y mucho juicio, mucha jerga de abogados".

Es un gran error aplazar el estreno de una diaria. Este tipo de producciones están planteadas para tener un largo recorrido en parrilla, pero si se deja correr el tiempo se termina por romper los contratos que mantienen ligado a la cara visible de la serie, complicándose una posible renovación.

"Tuvimos una vinculación durante el rodaje y había unas fechas para una posible renovación, pero es que nosotros terminamos de rodar el 20 de noviembre del año pasado", explica Arias. "Ahora mismo no tengo ninguna obligación contractual con ellos. Eso es lo que nos da pena. ¿Qué pasa si la serie se emite y funciona?".

El hijo de Imanol Arias, por ejemplo, acaba de terminar de rodar 'Instinto', una de las originales más esperadas de Movistar Plus. Es un proyecto ambicioso que, además, le da cierto estatus al actor por todo lo que rodea a esta producción. "La gente me dice: '¿cómo vas a volver a una diaria después de haber hecho 'Instinto'?'. Pues mira, si se trabaja a gusto y los guiones molan a mí me gustaría. Pero es muy complicado que esto pase".

¿De qué va 'Derecho a soñar'?

'Derecho a soñar' es una serie ambientada en nuestros días en la que Julia Rojas (Alba Ribas), una joven de origen humilde y con una vida difícil, ha conseguido tras muchos esfuerzos licenciarse en Derecho y pretende ahora formar parte de un prestigioso bufete de abogados.

Finalmente las cosas no saldrán como ella pretendía y será contratada de secretaria. Allí conocerá a Jorge Leiva (Jon Arias), uno de los socios del bufete junto a un buen número de compañeros. Julia entrará así en un mundo donde el amor, la amistad, la traición y la ambición formarán parte del día a día de todos sus personajes.