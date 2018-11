Anticorrupción afirma que el archivo del caso Conde "deja sin investigar" múltiples delitos /

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este lunes ante la Sala de lo Penal la decisión del titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien ha ordenado el archivo de la causa abierta contra el expresidente de Banesto, Mario Conde, al no encontrar delito después de la instrucción practicada.

La Fiscalía, que aclara que el sobreseimiento tuvo lugar sin consultarle, afirma que el juez olvida con esta resolución “el material incriminatorio hallado” en los registros y las comisiones rogatorias practicadas. A su juicio, con esta decisión el juez “deja sin investigar” el “complejísimo mapa bancario” de Mario Conde, que “revela indicios sólidos· de la existencia de un “considerable patrimonio” en el extranjero, que permanece “oculto” a la Hacienda Pública española.

En este sentido, el Ministerio en Público sostiene que los datos de que disponen hasta ahora revelan que los rendimientos económicos derivados de las “cuantiosas cuotas defraudadas” en 1983, 1987 y 1989 por Mario Conde, “estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado” por el exbanquero mediante “operativas propias de blanqueo de capitales”.

Según Anticorrupción, tampoco es descartable el delito de frustración de la ejecución de las sentencias de Banesto y Argentia Trust, porque no consta acreditado que Conde haya hecho efectivas sus responsabilidades económicas como consecuencia de ambos fallos.

Contrariamente a la opinión del magistrado, quien afirma que no hay expectativas de obtener nuevos datos incriminatorios, la Fiscalía considera “prematuro” el archivo y asevera que supone “un cierre en falso de la instrucción”, porque no atiende “propuestas de investigación de la UCO” de la Guardia Civil, ni aguarda al resultado de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas.

El Ministerio Fiscal manifiesta que el juez Pedraz fundamenta su archivo en un informe pericial provisional que solo ha analizado la documentación aportada por la defensa, en contradicción con el criterio del otro inspector de Hacienda designado en el procedimiento.

El juez Santiago Pedraz archivó de forma provisional la causa contra el exbanquero el pasado 24 de octubre, más de dos años y medio después de que arrancaran las investigaciones.

El juez concluyó que no se ha acreditado la procedencia ilícita del dinero repatriado objeto de la investigación. Un total de 2.288.048 euros.

El magistrado afirmó en su escrito que Conde no incurrió en ninguno de los ocho delitos fiscales de los que le acusaba la Fiscalía y al no existir delito ni objetivo para delinquir, tampoco cabía acusarle de pertenecer o conformar una organización criminal.