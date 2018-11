El Constitucional estudia si la suspensión de diputados del procés vulnera los derechos de los votantes / ()

Es "un asunto de especial trascendencia constitucional" sobre el que no se ha pronunciado nunca el Tribunal de Garantías, que no ha querido dejar fuera del debate jurídico la cuestión que han planteado cerca de 90 ciudadanos de Cataluña, al considerar que se han vulnerados sus derechos de participación política después de que el Supremo haya suspendido en sus funciones a los diputados que votaron.

Un grupo de ciudadanos encabezados por el filósofo Jaume Cabré Fabré, que pertenecen a varios gremios, como cocineros, artistas o profesores, han decidido presentar un recurso de amparo porque la suspensión de los diputados a los que votaron coarta su derecho de participación en condiciones de igualdad en la vida política.

El pleno del Constitucional considera que si los afectados directamente por la suspensión de sus funciones, como los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont, Josep Rull y Jordi Turull y el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, han sido admitidos a trámite para el debate, no pueden olvidarse de los ciudadanos que les votaron.

Los jueces estiman que este grupo de ciudadanos está legitimado para presentar el recurso de amparo aunque no sean parte de los procedimientos abiertos en los tribunales, porque sus derechos pueden haber sido vulnerados.

Esta decisión novedosa del pleno del Constitucional que ha sido aprobada por unanimidad permitirá revisar el auto por el que el Tribunal Supremo suspendió de forma automática a los investigados de su cargo de diputados en el Parlament de Cataluña como consecuencia de su procesamiento.

En dicha resolución, el Supremo señalaba que los tres diputados autonómicos quedaban "suspendidos automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando".

El Tribunal aprecia que en el recurso concurre una "especial transcendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal", y por ello estudiará el fondo del asunto.

Delegación de voto

El Constitucional también ha encontrado trascendencia constitucional en el recurso que el PSC presentó contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que el 8 de octubre permitía a los diputados del Junts per Catalunya (JuntsxCat) mantener la delegación del voto de los diputados incursos en la causa del procés independentista que fueron suspendidos en vez de nombrar a otros miembro de las listas como sustituto, algo por lo que optaron los parlamentarios suspendidos de ERC.

90 ciudadanos

Jaume Cabré Fabré es el filólogo y escritor que encabeza el recurso de amparo. Catedrático de enseñanza media en excedencia y profesor en la Universidad de Lleida, es miembro de la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes y firmante en septiembre de 2017, el manifiesto de 600 escritores en catalán a favor del referéndum. Cabré y otros escritos califican la acción del Estado de "supremacismo apolillado".