Rosalía explica por qué ignoró a Pedro Almodóvar en su concierto

En la tarde noche de Halloween, Rosalía puso patas arribas la escena musical en España. Dos días antes de la publicación de su segundo álbum, actuaba gratis en el centro de Madrid. La presentación en público de 'El mal querer', un regalo para esos fans que han crecido por miles en los últimos meses, desde la publicación de 'Malamente'. De ese concierto -con lágrimas, una moto y mucha emoción- la joven artista catalana salió coronada.

Sin embargo, al día siguiente, la comidilla, el chiste, en las redes sociales no era su música. sino un vídeo grabado por una 'influencer' antes de la actuación y publicado en Instagram. En él se veía y escuchaba a Pedro Almodóvar saludar a la cantante mientras se dirigía al escenario ante la indiferencia de ésta. "Rosalía, guapa, soy Pedro".

El momento se hizo viral y algunos -en este país nunca hemos sido exagerados- se atrevieron a interpretar el gesto como un símbolo del relevo generacional en la cultura española. Nada más lejos de la realidad: Rosalía participa en la última película de Almodóvar y siempre ha confesado su admiración por el realizador manchego. Durante su entrevista en 'La Ventana', la artista ha desvelado por qué no le devolvió el saludo.

"Te soy sincera, no me gustó nada el vídeo, nada", admitía molesta para explicar que llevaba puestos los 'in-ears', los auriculares que utilizan muchos cantantes. "Estaba insonorizada, a las actuaciones voy con esos cascos que no escuchas nada. No me enteré, si lo llego a saber, me paro y yo le saludo la primera", ha concluido.