El ataque frontal de Zlatan Ibrahimovic a los comentaristas de fútbol

Zlatan Ibrahimovic en estado puro. El sueco ha vuelto a poner de manifiesto su tremendo carácter al salir al paso de las críticas que está recibiendo esta temporada el francés del Manchester United Paul Pogba. El delantero ha salido en defensa de su excompañero con un duro ataque a todos los que comentan el bajo nivel que está demostrando esta temporada.

"Ellos tienen que relajarse. Tienen que mirarse a sí mismos, especialmente a los exjugadores, y preguntarse: '¿Qué hice cuando jugaba?' Porque no eran mucho mejores. Yo jugué contra ellos. Algunos eran buenos, algunos eran menos buenos... Todos deberían callarse y ocuparse de sus propios asuntos. Se les paga por hablar, se les paga por llamar la atención, pero hay que hablar con los hechos", ha señalado en una entrevista con la revista 'Four Four Two'.

Para Ibra, los comentaristas se están cebando con el francés: "Alguien se salta un semáforo, es culpa de Pogba. Se pincha un neumático, es culpa de Pogba. Algo va mal, es culpa de Pogba. Todas estas personas hablan. Creo que solo quieren llamar la atención. Esperan milagros a cada segundo", asegura.

En su opinión, las críticas parecen ya un tema personal con el francés. "Deben tener cuidado, porque cuando se vuelve algo personal ya no es profesional. Cuando te pagan por un trabajo tienes que dejar esas cosas en casa".