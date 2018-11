Varane: "No nos pelearemos por el Balón de Oro"

Raphael Varane ha sido claro respecto al Balón de Oro. El defensa francés ha declarado que los jugadores del Real Madrid -que cuenta con ocho nominados- ni los jugadores internacionales por Francia "no se pelearán" por el premio.

"No habrá problemas entre nosotros, no sería coherente pelearse por el Balón de Oro. Si un francés lo gana, estaremos contentos, sea el que sea", señaló el jugador en una entrevista que hoy publica la revista "France Football".

Además, el francés no se decanta por si prefiere que el ganador sea francés o no. "Los favoritos, franceses o no, son amigos", por lo que señaló que será "feliz" en cualquier caso.

"Ha sido un año dorado"

Este ha sido un buen verano para Varane. En cuestión de dos meses, el francés se ha proclamado campeón de Europa con su club y del mundo con su selección. "He hecho lo necesario para ganar el premio en una temporada extraordinaria", explicó.

"Ha sido un año dorado. Lo auténtico es lo que pasa en el campo. Me pongo en el lugar de los que votan y no me parece fácil, hay muchos jugadores extraordinarios que han hecho una temporada magnífica", señaló.

Varane aseguró estar "feliz por lo vivido" y señaló que "el Balón de Oro tiene un prestigio excepcional" y "te marca para toda la vida". "Pero no creo que me transformara. Considero que tengo las cualidades de un líder (...) Yo ya estoy halagado con que haya gente que hable de mi, que reconozca el trabajo efectuado, el valor del jugador y del hombre", indicó.