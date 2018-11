Solari: "Estoy comprometido con este rol, ya sea para dos días o para una semana"

Santiago Hernán Solari trató los temas de actualidad referentes al Real Madrid en la previa del duelo ante el Viktoria Plzen en el cual los blancos, de ganar, se acercarían mucho al objetivo de estar en octavos de final.

Unos octavos de final en los que, por el momento, Solari, no quiere pensar, pues él sólo piensa partido a partido y evita hablar de la "provisionalidad" de su puesto. "Estoy comprometido con este rol, ya sea para dos días o para una semana".

También habló de Sergio Ramos. "Tiene una gran responsabilidad como capitán. Ha sido un gran capitán y lo sigue siendo. Me parece maravilloso como cumple su rol y es un rol que no es nada sencillo".

También trató el tema que más atañe a los madridistas en estos momentos: la situación de Vinicius Júnior. "Todos compartimos esa ilusión cada vez que irrumpe un jugador que hace cosas diferentes. Él es muy joven y tiene todo el tiempo por delante, prefiero que sea un futbolista hecho y derecho y no que funcione tres días y luego haya que volver a hacerlo. El talento no lo detiene nadie pero el proceso se tiene que dar paulatinamente. Tiene 18 años y sabe que tiene mucho que aprender, pero también sabe que hay cosas que no se pueden aprender".

Por último habló de lo realizado ante el Melilla y el Valladolid y su intención de mantener esa línea en Champions. "Hicimos bastantes cosas bien en estos dos partidos, pero hay cosas mejorables en todos los equipos. Espero que hagamos un gran partido mañana, acorde con nuestra historia en esta competición".