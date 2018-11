Denuncia a WhatsApp y YouTube tras el suicidio de su hijo por jugar a 'Momo'

Desde el pasado mes de junio, 'Momo' recorre los teléfonos móviles de miles de jóvenes de todo un mundo. Un reto viral, que comenzó a través de un grupo de Facebook, mediante el que se invita a los usuarios de las distintas plataformas de mensajería instantánea a entablar comunicación con un número desconocido, avisando previamente de los peligros que supone enfrentarse a este ser que destaca por dos ojos saltones, piel pálida y una sonrisa siniestra.

Una nueva forma de extorsión, camuflada bajo la apariencia de un inofensivo juego, mediante el que el atacante termina chantajeando al usuario con fotografías de contenido sexual. En primer lugar, los atacantes instan al joven que hayan captado a que realice diferentes pruebas y que les envíen archivos de audio o vídeo demostrando que las ha llevado a cabo. Pese a que las primeras son sencillas de llevar a cabo, el nivel de las pruebas se eleva con el paso del tiempo con un objetivo claro: obtener fotografías pornográficas y chantajear posteriormente al usuario.

Un reto con fatales consecuencias

Al igual que sucedió con el reto de la 'Ballena Azul' en 2017, varios jóvenes han llegado incluso a acabar con sus vidas por seguir las indicaciones de 'Momo'. Entre ellos destaca el caso de un joven de 14 años, que optaba por suicidarse en el departamento francés Ille y Vilaine a finales de octubre tras ser incitado por el fenómeno viral.

Con el objetivo de evitar nuevos casos, el padre del joven ha denunciado este lunes a YouTube, a WhatsApp, a un sitio de citas para adolescentes e incluso al Estado francés por "poner en peligro la vida de otros". Una denuncia, registrada ante la gendarmería de la ciudad de Rennes, mediante la que pide una mayor protección para los jóvenes, tal y como recogen medios locales.

"Cuando te toca a ti no lo entiendes"

En declaraciones a la agencia de noticias AFP, René Gattino acusa a las distintas plataformas de "no proteger a los jóvenes". Mientras tanto, el francés responsabiliza al Estado de no hacer lo suficiente para dar a conocer los peligros que estos sitios representan para los jóvenes": "Cuando te toca a ti no lo entiendes. Pensamos que podíamos estar tranquilos en el campo, pero Internet está en todas partes y eso no asegura nada".

Todo ello con un objetivo: evitar nuevos casos. Tras el éxito del reto de la ballena azul, varias han sido las personas que han intentado tomar el testigo con otros como 'Momo' u 'Olivia'. Por esa misma razón, el padre pide una mayor responsabilidad a las grandes tecnológicas para cortar de raíz un problema que afecta a cada vez más personas.