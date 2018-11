Rosalía confiesa en 'El Hormiguero' que no descarta ir a Eurovisión

Rosalía, una de las artistas revelación de este año, acudió este lunes a 'El Hormiguero' para promocionar 'El Mal Querer', su nuevo trabajo discográfico. La cantante catalana está acaparando toda la atención mediática estos últimos meses y su visita al programa de Pablo Motos no pasó desapercibida por el público.

La música, el ego, los celos…Rosalía y Motos tocaron muchos temas durante la entrevista. Sin embargo, llamó especialmente la atención la respuesta que dio cuando Trancas y Barrancas le preguntaron si representaría a España en Eurovisión.

Las hormigas sometieron a la intérprete al "supertest súper comprometido" y no dudaron en tantearla sobre el popular festival de música. ¿Su respuesta? "No lo sé, no lo sé....depende de muchas cosas".

Lo cierto es que Rosalía es la candidata idónea para los eurofans. Su estilo tan peculiar y el talento que derrocha la joven la convierten en una de las opciones más ambiciosas para Eurovisión. ¿Se atreverá?

El Gran Wyoming habla sobre sketch de Dani Mateo

Otro de los temas que colapsó Twitter fue el discurso que dio El Gran Wyoming sobre el polémico sketch de Dani Mateo, del que ya habló el propio protagonista en Hoy por hoy.

"Españoles, antes de repasar la actualidad informativa, me veo en la obligación de hablar de un tema: el tema. Me refiero cómo estáis suponiendo de la llama que entra en un taxi en Perú. Una llama en un taxi. Increíble, ¿verdad? Hasta hoy creía que el único taxi que le podía interesar a una llama es el taxidermista", empezaba.

"Este chiste no tiene ninguna gracia. No es la primera vez que pasa en este programa. Sin ir más lejos, el jueves pasado Dani Mateo protagonizó un sketch con la bandera de España que indignó a mucha gente. El Intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor. Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risas, ha provocado crispación social, es evidente que se trata de un gag fallido por lo tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos".

Tal fue la repercusión del programa que 'El Intermedio' marcó máximo de temporada este lunes al firmar un 10,7% de share con más de 2 millones de espectadores (2.013.000).