¿Pueden convivir 'La que se avecina' y 'El Pueblo' en Telecinco?

Actualmente hay una moda en televisión que consiste en hacer series de una sola temporada, dos a lo sumo. Esto permite a las cadenas renovar su programación con diferentes producciones prácticamente cada año. Solo 'Cuéntame', con diecinueve temporadas, 'La que se avecina', con once, y 'Allí abajo', con cinco, han conseguido aguantar el tipo en una época donde se premia las historias cortas. Una consecuencia del cambio de consumo, claro.

Sin embargo, resulta muy curiosa la táctica que pretende introducir Mediaset España próximamente en su canal estrella. Y es que si todo va según lo previsto, Telecinco estrenará la undécima temporada de 'LQSA' en el primer o segundo trimestre de 2019. También en ese periodo llegará 'El Pueblo', una nueva comedia creada y desarrollada por el mismo equipo.

Al igual que 'La que se avecina', 'El pueblo' tiene una clara vocación de ser una serie de larga continuidad. Es decir, cuantas más temporadas tenga, mejor. Dicho lo cual, ¿pueden convivir estas dos series en un modelo televisivo como el de Telecinco?

La cadena insignia de Mediaset, sin olvidarse de la ficción, tiene una clara preferencia por el entretenimiento, siendo el reality el formato que abastece de contenido a toda su programación. De ahí que 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ocupen tres prime time a la semana.

"Mediaset es la que menos necesita producir ficción"

Entonces, ¿cómo pueden coexistir dos comedias de larga duración con otro porrón de títulos pendientes y esos realities tan empoderados?

"Al final, hacer la parrilla depende de todos los elementos que se tengan encima de la mesa en el departamento de programación. Nosotros, en el área de ficción, queremos tener todos esos elementos para que convivan", dice al respecto Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset, a CADENA SER. "Ojalá tengamos dos comedias. Y ojalá tengamos todos esos problemas de ver cuántas noches llenamos".

Por su parte, Alberto Caballero, creador y productor ejecutivo de ambas series, agradece la apuesta que hace el grupo por la ficción: "Como autor y productor de ficción tengo que agradecer que Mediaset produzca series porque es la que menos lo necesita".

Imagen oficial de 'El Pueblo', la nueva comedia de Telecinco / Mediaset España

Y añade: "Es la única cadena que domina de manera constante el género del reality. Yo, como directivo, diría: 'pues igual no nos hace falta hacer ficción'. Es más cara y más difícil de atinar. Arriesgar haciendo ficción, cuando tienes realities y programas de entretenimiento tan sólidos, es una apuesta de la cadena que me parece genial. Y no es ir contracorriente, sino apostar".

'El Pueblo', ¿la sustituta de 'La que se avecina'?

Es complicadísimo que 'La que se avecina' y 'El Pueblo' convivan durante un largo periodo de tiempo. Pero ojo, porque la intención de Mediaset seguramente sea otra. Según publica Fórmula TV, la ficción de Montepinar tiene los días contados y terminará tras su decimosegunda temporada, que ya ha recibido luz verde.

La idea es emitir el año que viene la undécima entrega y tener dos bloques más, de ocho episodios cada uno, para cerrar la que ha sido una de las comedias más exitosas de Telecinco. Tiempo más que suficiente para tantear 'El Pueblo' y convertirla en la sucesora real de 'La que se avecina'.