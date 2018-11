Valverde decidió no arriesgar con Messi en un partido de tanta "intensidad"

El FC Barcelona realizó este martes una prestación muy positiva pese a la baja del argentino Lionel Messi, que no jugó para no arriesgar tras fracturarse el pasado 20 de octubre el radio del brazo derecho. "Queríamos que viajara con el equipo, que entrenara para ver cómo estaba. Pero al final no es lo mismo entrenar, con cuidado, que un partido del calibre del de hoy, con los choques que había, con la intensidad que había en el campo. El problema es con una caída incontrolada, no sabes qué puede pasar", subrayó Ernesto Valverde después del partido ante el Inter.

El técnico remarcó también la gran actuación del uruguayo Luis Suárez, que estuvo muy activo tanto en defensa como en ataque y que fue determinante pese a no ver puerta. "Hizo un partidazo, desde el primer minuto hasta el final, pegándose con todos, teniendo ocasiones", dijo, alegando que el delantero charrúa tiene claro que si insiste los goles llegarán.

Está satisfecho Valverde con la personalidad mostrada por su plantilla y expresó además su alegría por Malcom, quien celebró su primer gol oficial con el Barcelona tras contar con poco protagonismo en este arranque de campaña.

"Ha estado muy acertado, se relaciona bien con el disparo con la pierna izquierda en ese lateral (el derecho). Hemos tenido mucho acierto y nos estaba faltando en ese momento. Estamos contentos por él y por nosotros", dijo.

Y por lo referido al gol de Icardi, que aprovechó su única oportunidad para marcar, Valverde aseguró que el rosarino "es un gran delantero. Ha demostrado que siempre hay que tenerle en cuenta porque siempre aparece".