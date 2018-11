Rosalía también se atreve con la moda: ficha por Inditex y crea una línea de ropa para Pull&Bear

Después de conquistar el mundo de la música con apenas 25 años, Rosalía da el salto a la moda. La cantante catalana, que publicada el pasado viernes su nuevo disco 'El Mal Querer', ha llegado a un acuerdo con Inditex para desarrollar la que será su primera colección de ropa bajo la marca Pull&Bear.

Según ha dado a conocer la marca, la colección diseñada por la cantante estará disponible a partir del próximo 12 de noviembre "en todos los mercados en los que Pull&Bear está presente, en puntos de venta destacados de cada uno y también online". Por lo tanto, esta línea de ropa podrá ser adquirida en un total de 33 países a través de las 330 tiendas de la firma española, tal y como recoge El País.

Gran protagonismo para los colores

Una línea de ropa, de la que todavía no se conocen muchos detalles, en la que el color será el gran protagonista, tal y como ha explicado la propia Rosalía: "El verde me da mucha energía. El lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionamiento, fuerza. El negro es misterio, me gusta mucho. El blanco es pureza".

En la primera fotografía de esta nueva colección, la firma nos muestra a Rosalía con el mismo outfit que utilizó durante el evento celebrado hace apenas unas semanas en la Apple Store de Madrid, cuando presentó el nuevo altavoz inteligente de Apple junto al director ejecutivo de la compañía, Tim Cook. Un jersey verde neón de punto y cuello alto acompañado de un conjunto denim oscuro y ancho.

De 'Malamente' al mundo

La artista, que ya colaboró a finales de 2017 en una campaña junto a Levi's para desarrollar una escuela superior de música Jam Sessions para abrir la formación musical a un grupo de jóvenes en Barcelona, será protagonista en una campaña con Yves Saint Laurent a nivel mundial de cara a 2019. Por lo tanto, esta incursión de Rosalía en el mundo de la música parece que no será la última.

Hasta la fecha, el piloto de Moto GP Marc Márquez había sido el único embajador de Pull&Bear a nivel mundial. Ahora, gracias a esta nueva colaboración, la marca de Inditex pretende ser todavía más visible en el mundo de la música de la mano de una artista de la talla de Rosalía. Una cantante, que rompe barreras con apenas 25 años, que se ha convertido en uno de los principales reclamos en el ámbito musical.