David Muñoz desata críticas por las fotos de un pato servido con pico y plumas

Davi Muñoz tiene el don de generar amor y odio casi a partes iguales. En su cocina no tienen cabida las medias tintas y, cuando comparte platos que ha probado en otros restaurantes, sucede algo parecido. Su última visita al danés Noma confirma esa polarización. La propuesta de su colega René Redzepi es impactante, desde luego: un plato de pato en el que sirve todo lo que normalmente se desecha de un ave, incluido el pico, y también un ala con una parte cocinada y comestible, pero otra a la que ni siquiera se han sacado las plumas.

La comida tuvo lugar a mediados de octubre, pero el chef de Diverxo, que no ha querido hacer comentarios al respecto, publicó las fotos en sus cuentas de Twitter e Instagram el pasado domingo. Las imágenes, bajo las que el cocinero madrileño solo escribió "pato 100 %" y "ugly delicious?" [¿feo delicioso?] han generado cientos de comentarios, la mayoría de ellos, extremos: o muy buenos, o muy malos.

Además de haber recibido todo tipo de insultos, el usuario de Twitter @jj0shler, que se declara vegano en su información de perfil, llegó incluso a desear la muerte del chef de Diverxo. Algo a lo que el cocinero madrileño respondió con un retuit y un emoji de besito con corazón. Otros seguidores han descrito las fotos del pato con palabras y expresiones como "grima", "ascazo", "patético", "vergüenza", "too much", "me parece un poco fuerte" u "horror".



Pero también pueden leerse muchos comentarios que elogian el plato, llegando a decir que tiene "una pinta extraordinaria" y, sobre todo, muchos otros que aprovechan la provocación de Redzepi y la complicidad de Muñoz para reflexionar acerca de lo que consideramos normal a la hora de alimentarnos.

"Ahora resulta que esto está mal pero comerse una trucha con su cabeza y tripas no se critica", dice el usuario de Instagram @munarriz. Y en la misma línea, @diegoom87 afea las críticas: "Cuando os apretáis el cochinillo no soltáis estas estupideces que se leen ni os lleváis las manos a la cabeza. Criticar por criticar".



Otra usuaria de la misma red social, @gloriasanchezromero, añade una reflexión interesante sobre las cabezas de los animales como manjar gastronómico: "Llevo toda la vida peleando con familiares y amigos en comidas por comernos la cabeza del conejo o la del cochinillo, asando las de cordero y haciendo un embutido exquisito llamado salchicha con las de los cerdos; las de los zorzales fritas es la pura magia cuando te comes el pajarillo, y la del bogavante en el arroz bien que nos la pedimos todos y la mayoría buenos chupetones le damos a las de las gambas".

Hace tres años, de todas formas, ya sucedió algo parecido con los mismos protagonistas: David Muñoz, René Redzepi y un pato. El cocinero danés, que pasó por las cocinas de elBulli, es uno de los más reputados de la escena internacional. Su restaurante Noma ha encabezado la lista 50 Best de los mejores restaurantes del mundo y sus propuestas, como sucede en Diverxo, no dejan a nadie indiferente.