El Gobierno utilizará todos los "recursos" para evitar que Franco acabe en La Almudena

El Gobierno sigue adelante con sus planes para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos aunque, tal y como reconoció ayer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este traslado no se producirá hasta el próximo año. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado los primeros trámites administrativos. El Gobierno ha ordenado la continuación del procedimiento administrativo para la exhumación, hecho del que se deduce que se han rechazado las alegaciones presentadas por los interesados, entre ellos la propia familia Franco.

El procedimiento de exhumación entra ahora en una fase más técnica: la ministra de Justicia tiene que remitir al ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto técnico para exhumar a Franco y solicitar a la Comunidad de Madrid un informe que no es vinculante sobre sanidad mortuoria. La Comunidad tienes un mes de plazo máximo para responder. Así que. si apura. contestaría sobre el 8 de diciembre.

Los plazos y La Almudena



En cuento a los plazos, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que 2019 arrancará sin un dictador en el Valle de los Caídos y ha dado a entender que el Gobierno maneja otras opciones para evitar que Franco pueda ser enterrado en La Almudena además de la reforma de la Ley de Memoria Histórica, cuya tramitación en el Congreso puede demorarse meses. "El Gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento. Por tanto, el Gobierno habilitará los procedimientos y recursos que estime oportunos para evitarlo", ha aseverado Celaá.

La familia Franco

Por su parte, la familia Franco se mantiene en su intención de no aceptar ninguna alternativa que no sea la tumba de su propiedad en la cripta de La Almudena. Los siete nietos, que están personados en el procedimiento, se mantienen unidos y no aceptan otra opción que la de enterrar a su abuelo en La Almudena, donde tiene una tumba de su propiedad en la que ya están enterrados sus padres.

La posibilidad de llevar a Franco al cementerio de El Pardo, donde reposa su mujer en una tumba de Patrimonio Nacional, está descartada, según han insistido los familiares., que se oponen radicalmente a la exhumación.