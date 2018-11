El Gobierno plantea planes personalizados para los repetidores en la modificación de la LOMCE /

El Ministerio de Educación ya tiene una primera propuesta para modificar la LOMCE, también conocida como Ley Wert. En un documento de 17 páginas —al que ha tenido acceso la SER— plantea "la eliminación de los aspectos más lesivos" (...) "sobre lo que es necesaria una urgente e inevitable intervención". La propuesta supone, según el ministerio, "elaborar una nueva ley" de artículo único.

Entre las modificaciones más importantes planteadas por el Gobierno está la eliminación de itinerarios en secundaria "asegurando que cualquier opción en la educación obligatoria conduce a identica titulación". El texto también plantea "reforzar la neecsidad de organizar medidas educativas ordinarias previas a la repetición, cuya propuesta debe decidirse de manera colegiada por la junta de evaluación". Aquellos alumnos que repitan, algo que la propuesta plantea como excepcional" tendrán un plan individualizado". España tiene la mayor tasa de alumnos repetidores de la OCDE: casi uno de cada tres alumnos ha repetido antes de los 15 años. Una medida que los expertos consideran ineficaz y que tiene un alto coste económico.

La reforma de la LOMCE que plantea Educación también recupera aspectos como los ciclos en primaria de forma que los cursos se agrupan de dos en dos también de cara a la evaluación. Se eliminan las reválidas de forma definitiva aunque prevé la realización de evaluaciones de diagnóstico para todos los alumnos en 3º o 4º de primaria y 2º de ESO, esta última ya estaba prevista en la LOE (la anterior ley educativa elaborada por el PSOE en 2006). El texto habla también de establecer evaluaciones muestrales plurianuales para los centros. Se prohibirá expresamente "utilizar los resultados de las evaluaciones del sistema educativo para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificacion de centros".

La asignatura de Religión, según esta propuesta, dejará de computar para la media y no tendrá una asignatura alternativa. Sí que habrá una materia obligatoria para todos los alumnos de valores cívicos y éticos en primaria y también en secundaria.

Hay también varias medidas que afectan a la escuela concertada: se plantea "eliminar las referencias a una demanda social" para la apertura de nuevos centros privados sostenidos con fondos públicos. Igualmente se habla de "reforzar el principio de no discriminación por género en el regimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad". En particular, continua el documento, "se eliminará la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación".

Sobre el modelo territorial y las lenguas cooficiales se expone que las comunidades autonomas se encargarán de regular el uso de la lengua cooficial y la escolarización asociada a ella. Además, se retoma la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas de la LOGSE y la LOE, de forma que el Ministerio determina el 55% de los contenidos de las asignaturas en las regiones con lengua cooficial, y el 65% en el resto.