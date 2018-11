La vuelta de las Spice Girls y Backstreet Boys: diferencias y similitudes

La nostalgia siempre es un buen reclamo y los 90 están de moda, por eso, la vuelta a los escenarios de artistas y grupos de aquella época rara vez es un fracaso. Eso sí, siempre y cuando no hagan el mínimo intento de innovar. Lo que espera el público cuando va a estos conciertos es un éxito tras otro. En nuestro país, la gira Love the 90's!, con reclamos como OBK o Chimo Bayo, repite éxito cada vez que se repone. A nivel internacional, las dos bandas que más repercusión tuvieron en esa década, las Spice Girl y los Backstreet Boys, han anunciado esta misma semana su regreso pero observamos grandes diferencias entre los planes de unos y otras:

Los Backstreet Boys nunca se disolvieron

Después de años de rumores, las Spice Girls ya han confirmado esta semana su regreso. En realidad no es la primera vez que la girlband vuelve a reunirse para ir de gira. En 2007 dieron casi 50 conciertos en Europa y Norteamérica, pero cuando ya quedaban pocas fechas, el tour se canceló y los fans de Asia, Sudamérica, África y Australia se quedaron sin verlas. Según un comunicado oficial, el motivo eran sus "compromisos familiares" pero los rumores apuntaban más a diferencias entre ellas.

Los Backstreet Boys, en cambio, sólo se han dado un descanso de 4 años en todo este tiempo, de 2002 a 2006, pero su éxito ha sido tan escaso que mucha gente pensará que hace años que se disolvieron.

Quién vuelve en cada banda

A lo largo de todos estos años, los Backstreet Boys han sufrido una baja en la banda, la de Kevin, que abandonó el barco en 2006 para volver en 2011. En el caso de la gira que anuncian las Spice Girls, la que no estará será Victoria Beckham. De hecho, ella ha sido probablemente la que ha retrasado el regreso de la banda, que ha intentado hasta el final que la spice pija se sumara al tour.

Beckham dice que no quiere volver a la banda porque quiere centrarse en su carrera como diseñadora. Durante todo este tiempo ha protagonizado varios rifirrafes con Mel B. De hecho, este último Halloween la spice se disfrazó de Victoria con un cartel que decía "No voy a ir de gira" y posó junto a un chico con una camiseta de David Beckham y un papel donde se leía "por favor, por favor, hazlo por los fans de las Spice". Por muy mal que se lleven, esta gira no es otra cosa que un negocio y, aunque no cante, la presencia de Victoria siempre vende.

Las Spice, pocas fechas; los Backstreet Boys, muchísimas

El número de conciertos de las dos bandas es bien diferente. Mientras las Spice Girls han anunciado seis fechas para el próximo mes de junio y solo en Reino Unido, los Backstreet Boys han presentado una gira muy extensa por Europa, primero, y Norteamérica, después.

Con y sin disco

Las Spice no necesitan sacar disco para justificar una escueta gira. Saben que llenarán y con las ganancias les vale para mantener la expectación hasta el próximo encuentro. Los Backsteet Boys, en cambio, presentan la gira como la continuación de su nuevo disco, DNA, que lanzarán el 25 de enero con RCA Records.

Las Vegas

Un buen termómetro del estado de las bandas es Las Vegas. Mientras ellas tienen un musical que las homenajea, ellos mismos son los que llevan meses dando prácticamente casi a diario allí. De hecho, no comienzan su gira hasta mayo porque su compromiso con Las Vegas dura hasta el 27 de abril.