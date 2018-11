Así fue el paso de Rosalía en 'Tú sí que vales' hace 10 años

Diez años separan a la Rosalía que fue a Tú sí que vales y a la de ahora. Por aquel entonces, era una chica que estudiaba 4º de la ESO, con una gran medalla de oro colgada, que se subió al escenario por primera vez con una guitarra a tocar Como un mar eterno de Hanna. "Esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche", le dijo Noemí Galera que, aun así votó porque pasara a la siguiente fase.

Xavier Sardá también apoyó a la cantante pero antes le pidió que sacara "algo de carácter y algo de voz" y Rosalía cantó No one, de Alicia Keys. El único que votó en contra fue Àngel Llàcer, que veía "potencial" en la cantante pero consideraba que pero todavía no sabía cómo sacarlo.

Cuando llegó a la semifinal cantó y bailó Leave, de Jojo, y el jurado esta vez no fue tan benévolo y le dijo que había "desafinado bastante". Ella se empieza a excusar con la dificultad de cantar y bailar a la vez. Ahora, 10 años después, eso ya no es un problema para ella.