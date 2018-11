No ha sido la mejor temporada de Vettel en la Fórmula 1. El alemán no ha estado acertado en los momentos clave y no ha podido evitar que Hamilton se haya proclamado campeón.

A falta de dos grandes premios para el final de la campaña, parece que tanto Vettel como Ferrari ya han asumido la situación y quieren disfrutar de las dos carreras que restan. Eso indica la destornillante conversación que han tenido piloto y equipo en medio de los libres. A Vettel pareció molestarle algo y no dudo en comunicárselo al equipo: "Hay algo entre mis piernas, aparte de lo obvio, que está moviéndose". La respuesta de Ferrari llegó entre risas, a lo que cupo otra broma del piloto: "Está por mis pies. Estaría orgulloso si fuera lo que pensáis, pero no lo es".