Diego Godín, defensa uruguayo del Atlético de Madrid, marcó cojo el tanto de la remontada de su equipo ante el Athletic Club de Bilbao (3-2), después de haberse lesionado y recibir las órdenes de Diego Simeone de quedarse en la zona del 9.

"En el gol de Williams, en la carrera me rompí, noté el latigazo. Iba a salir, pero el Cholo me dijo que me fuera arriba de delantero", confesó en Bein tras la remontada.

"La victoria es importante para seguir arriba. Con el partido del otro día sabíamos que iba a ser complicado, veníamos con muchas bajas ante un rival que estaba descansado. Nos vamos locos de la vida por haber ganado y esto alegra a la gente, entusiasma y a nosotros también", analizó.

Para Godín el Atlético de Madrid acusó "el desgaste" realizado en Liga de Campeones y el Athletic supo presionar pero al final se impuso la garra. "Peleamos hasta el final, luchamos y encontramos el premio".