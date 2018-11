No te encontrabas mal ni cogiste esa manía porque sí: era tu móvil... y por tu culpa

Cada vez son más los jóvenes que tienen que ser enviados a centros de rehabilitación por el uso irresponsable de la tecnología. Durante los últimos meses hemos sido testigos del primer caso de adicción a Netflix, de una mujer que llegó a desarrollar tonosivitis después de pasarse una semana pegada a su teléfono móvil y de la historia de una niña de 9 años de edad que tuvo que ser ingresada en un centro después de pasar más de diez horas al día jugando a Fortnite.

Casos que nos demuestran las fatales consecuencias de un uso indebido y desmesurado de la tecnología. Desde la normalización de Internet en los hogares y la llegada del smartphone, el tiempo que pasamos frente a las pantallas no ha dejado de crecer. Nos despertamos con la alarma de nuestro teléfono móvil y nos acostamos otra vez con él después de despedirnos de nuestros contactos y programar.

A pesar de que consumimos cada vez menos televisión, el tiempo que pasamos frente terceras pantallas como la del ordenador, la de la tableta o la del teléfono móvil no ha hecho más que crecer. La domotización del hogar y la llegada de nuevos gadgets como los relojes inteligentes, los altavoces con corazón de asistente o las pulseras de actividad provocan que la tecnología esté cada vez más presente en nuestras vidas. Una tendencia, conocida como hiperconectividad que nos reporta un gran número de beneficios, pero que al mismo tiempo también puede tener fatales consecuencias si no se desarrolla de forma correcta.

Los peligros más comunes derivados por el uso indebido del teléfono móvil

De todas las fobias generadas por el uso indebido del teléfono móvil destaca la nomofobia, considerada como el miedo a no poder consultar el smartphone en cualquier momento. Ya sea porque nos hemos quedado sin batería en el mismo, o porque nos lo hemos dejado en casa, el hecho de no poder utilizar el teléfono móvil puede generar una importante ansiedad en el usuario.

Pero este no es el único trastorno relacionado con los teléfonos móviles. Entre ellos destacan algunos como la selfitis (trastorno a sacarse fotografías de forma compulsiva), la Vibranxiety (la sensación de haber sentido vibrar o incluso escuchar el teléfono a pesar de que no haya hecho nada o el phubbing (tendencia a prestar atención únicamente al teléfono móvil a pesar de estar acompañado). Fobias, cada vez más frecuentes entre los más jóvenes, que nos invitan a replantear soluciones para hacerles frente.

Porque estos trastornos no derivan únicamente en problemas psicológicos. Es el caso de la WhatsAppitis o la hiperdependencia a la popular aplicación de mensajería. Una patología física emergente, provocada por el uso excesivo de nuevas tecnologías, que tiene consecuencias negativas tanto para los dedos (por culpa de la tenosinovitis) como para otras regiones del cuerpo como las muñecas, el cuello, los hombros o la espalda. Según explica la doctora española Inés Fernández-Guerrero en la revista The Lancet, la whatsappitis podría incluso a derivar en una tendinitis crónica que nos acompañará a lo largo de nuestra vida.

Más allá de tu smartphone

El teléfono móvil no es el único dispositivo tecnológico que puede generar daños tanto físicos como psicológicos en los usuarios. Según apuntan diversas investigaciones, las células pilosas pierden su mielina cuando sobrepasan un volumen de 110 decibelios. Por esa misma razón, si estás usando auriculares para escuchar música de forma prolongada, procura no hacerlo a más de los 90 decibelios recomendados. En caso de no seguir las normas, te expones a que tu oído se dañe, llegando incluso a desarrollar sordera.

Cada vez son más las personas que generan problemas derivados pasar un gran número de horas frente al ordenador. Por esa misma razón es recomendable llevar a cabo varios ejercicios diarios para evitar el conocido como ‘Síndrome del ordenador’. Un síndrome, causado por trabajar siempre en la misma postura, que puede derivar en tendinitis de palma o muñeca, problemas de visión, contracturas, dolor de cuello o en enfermedades como el síndrome del túnel carpiano. Por esa misma razón, es importante tomarse descansos y estirar las piernas para evitar este tipo de problemas.

Cómo hacer frente a estos problemas

En el caso de la telefonía móvil, tanto Apple como Google disponen de herramientas para controlar el tiempo que pasamos frente a nuestro smarthpone. Mientras que Google dispone de la aplicación ‘Bienestar Digital’, Apple cuenta con una herramienta conocida como ‘Tiempo de pantalla’. Dos plataformas que nos ayudarán a conocer el tiempo que pasamos en cada aplicación y que nos ofrecerán ayuda para controlar el consumo. Para evitar la conocida como whatsappitis se recomienda seguir una serie de ejercicios. Desde escribir con otros dedos o utilizar un lápiz para dispositivos táctiles (ofreciendo así un descanso a nuestros dedos) hasta cambiar las posturas o los hábitos para evitar posibles lesiones.

Si eres de los que escuchas la música demasiado alta, es recomendable que sigas los consejos de tu teléfono móvil y que reproduzcas las canciones dentro del baremo establecido por el desarrollador. Entre otras cosas, los expertos recomiendan que no escuches música a través de los auriculares durante más de dos horas seguidas, que reproduzcas las canciones en altavoz siempre que sea posible y que permitas a tus oídos que descansen al menos quince minutos cada hora.

Por último, para hacer frente a los problemas causados por pasar demasiadas horas frente al ordenador es importante que interiorices una rutina muy sencilla. En primer lugar, utiliza una silla regulable cuyo respaldo sea lo suficientemente alto como para cubrir la totalidad de tu espalda. A continuación, se recomienda que fijes la pantalla a la altura de tus ojos y que mantengas en todo momento la columna recta, los hombros erguidos y la cabeza relajada. En cuanto hayas comenzado la tarea, intenta cambiar de posición cada cuarto de hora, aléjate del ordenador por intervalos frecuentes y ponte en pie para estirar las piernas. Gracias a estos consejos evitarás desarrollar el ‘síndrome del ordenador’ y desarrollar las patologías anteriormente citadas.

En definitiva, tenemos que tomar medidas para hacer frente a un mundo más conectado. Con cada vez más dispositivos inteligentes en el mercado tenemos que ser todavía más listos que ellos y establecer una barrera que separe Internet de la realidad. Una realidad en la que podamos vivir desconectados, sin miedo a caer en el olvido, en la que el teléfono vuelve a ser un complemento más y no el dueño de nuestras vidas.