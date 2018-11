"Creo a pies juntillas que la literatura es un trabajo colectivo: este libro viene de muchísimos textos"

La obra de Vallejo formaba parte de la colección de poesía de su padre, en su casa familiar. Pero no fue hasta los dieciocho cuando se topó "en serio", dice, con el maestro peruano. "Fue durante una fiesta familiar en un hotel. Me pasé toda la noche leyendo de verdad Poemas Humanos", el libro póstumo donde el poeta describe esa premonitoria muerte de París y el aguacero. "Desde entonces, Vallejo siempre me ha acompañado. Pero volví a Trilce en 2015, justo cuando empecé el poemario".

El poemario es Los Salmos Fosforitos (La Bella Varsovia, 2017), sexto libro de una autora a la que el jurado del Pablo García Baena -premio de la editorial cordobesa que ha conseguido establecerse como visionario indiscutible de autores imprescindibles para retratar la poesía actual- ya destacó en 2011 "la capacidad de combinar un tono conversacional con ciertas ráfagas de irracionalismo, además de la estructura quebrada y muy particular de los poemas" cuando se hizo con el premio por Introducción a todo. Tenía 22 años.

Seis años después, Berta G. Faet (Valencia, 1988) vive en Providence (Rhode Island, EEUU), es doctoranda en Hispanic Studies, y el tono conversacional sigue vigente en una escritura que utiliza el cuerpo como lienzo y que en Los Salmos Fosforitos lo hace a través de un monólogo de más de 150 páginas que deviene en una polifonía donde se muestra, explica ella misma, "una voz y una conciencia más política que en anteriores poemarios donde había una voz femenina muy potente y muy explícita".

El origen del poemario está en 2015, dice, cuando el huracán vanguardista del Trilce de Vallejo se convirtió en el barro con el que Berta jugó y comenzó a escribir los versos de este libro. Porque ella cogió los poemas para expandirlos y darles una continuación con su mirada, su cuerpo y su experiencia. "Es una especie de escribir al lado e ir respondiendo. Por ejemplo, hay un poema que es muy inestable y bastante hermético, pero más o menos se entiende que es una escena de desayuno con los padre y los hijos. Lo que hice con ese poema fue mi propio versionado". Y con esas imágenes, que Berta hace suyas, transformando y ensanchando, lanza un collage de voces plurales en un poema que predemeditadamente ha concebido como unitario: "En el libro hay muchísimas voces. Es algo diferente a mis libros anteriores, donde suele haber una voz femenina muy potente y muy explícita. Aquí va cambiando, es más inestable, y las preguntas o temas son los de siempre: amor romántico, cuerpo, amor, familia, muerte y tiempo, pero en este libro hay mucha más conciencia política. De hecho por primera vez escribo poemas bastante explícitos".

Esta obra, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2018 -que concede el Ministerio de Cultura y Deporte- es también un juego coherente y arriesgado de abrazos entre la necesidad de la palabra sobre la que escribe -la de Vallejo- y la suya propia, insertando de forma inteligente y transgresora en la estela misteriosa de la obra del primero la palabra consolidada y ambiciosa de su poesía. "Porque creo a pies juntillas que la literatura es un trabajo colectivo", explica, "y este texto utiliza a Vallejo pero viene de muchos textos". Una defensa de la literatura como Hermenéutica que evidencia además la praxis heoricamente humilde de alguien que dice escribir estos salmos para contestar a la pregunta sobre quién soy, "preguntándome si somos el punto y final de toda una serie de personas que nos preceden y nos construyen". Una lanza a favor de palpar lo anterior antes de escribir, de preguntarse de dónde vengo antes de preguntar quién soy, en un momento en el que muchos confunden poesía con la búsqueda de una originalidad tan vanidosa como en ocasiones, ignorante.