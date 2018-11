La victoria del Betis en el Camp Nou, después de que los de Setién se llevasen los tres puntos al terminar 3-4, dejó mal cuerpo en la plantilla blaugrana. Prueba de ello fueron algunas escenas captadas justo después del encuentro. Gerard Piqué se acercó a Luis Suárez y ambos protagonizaron una pequeña discusión.

Justo después de terminar el encuentro, cuando los jugadores todavía se estaban dando la mano, el defensa se acercó al uruguayo para hablar. Aunque ambos jugadores se tapaban la boca con la mano, las cámaras captaron cómo Suárez hablaba sobre un pase. La respuesta de Piqué fue contundente: "Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas".

No fue el único encontronazo entre los de Valverde. Las cámaras también captaron cómo Piqué mantenía una conversación con Arturo Vidal, en esta ocasión también por un pase. Piqué le recriminaba que "si dices 'mía' vale, pero no he escuchado 'yo' en mi vida".

Setién asalta el Camp Nou

El Betis asaltó en Camp Nou en una primera parte que adelantó a los de Setién con goles de Junior y Joaquín. A la vuelta del pase por vestuarios, otros dos goles de Lo Celso y Canales confimaron la victoria verdiblanca.

En el Barcelona, el doblete de Messi y el gol de Arturo Vidal dieron esperanza al conjunto blaugrana, pero la expulsión de Rakitic en el 81' confirmó la victoria de los visitantes.