Cristiano justifica la pérdida de papeles de Higuaín: "Estaba rabioso, pero no ha hecho nada malo"

Los espectadores del Milan - Juventus presenciaron una tensa recta final del partido de Serie A. Cuando la Juve se adelantaba en el marcador, Higuaín pudo poner el empate gracias a un penalti. No obstante, el 'pipita' falló la pena máxima y desató su furia contra el colegiado después de un encontronazo que provocó su segunda amarilla, saliendo del campo entre lágrimas.

❌⚽️ Falló un penal

😡FUE EXPULSADO #MilanJuve pic.twitter.com/wibp8hWmXC — Planeta Milan🌎🔴⚫ (@PlanetaMilan) 11 de noviembre de 2018

Un gol de Mandzukic durante los primeros minutos del partido adelantó a la 'bianconeros'. En la segunda, una mano de Benatia en el área -que fue aclarada con el VAR- provocó el penalti que podría haber puesto el empate. No obstante, Szczesny adivinó la trayectoria del tiro del 'pipita' y evitó el 1-1.

Minutos más tarde, otro encontronazo entre Benatia e Higuaín provocó que el colegiado le sacase la segunda amarilla por sus quejas. Fue entonces cuando el argentino perdió los papeles, comenzó a increpar y sus compañeros tuvieron que acudir para que parase las protestas contra el colegiado.

Cristiano Ronaldo, que puso el 0-2 en el marcador minutos antes, también participó en los intentos de calmar a Higuaín. Después de encuentro, el jugador portugués explicó que "estaba nervioso, estaba perdiendo, es normal. No habría que castigarle con muchas jornadas de sanción". El portugués se mostró comprensivo con su ex compañero: "Estaba rabioso, pero no ha hecho nada malo".

"Asumo la responsabilidad"

Tras el partido, el jugador se mostró muy crítico con su actitud. "Quiero disculparme con mi equipo, entrenador, los seguidores y el árbitro por mi reacción. Asumo la responsabilidad de lo que pasó", explicó.

"Obviamente, espero que no vuelva a suceder. Era uno de esos momentos: estábamos perdiendo, fallé un penalti y no somos robots. Pero no quiero justificar mis acciones. Soy una persona y un jugador muy emocional. A veces es difícil contenerme, puedes ver en mi cara si estoy bien o mal" dijo tras el encuentro.