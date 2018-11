Lydia Valentín: "Si es por medallas y tiene que ser una mujer, posiblemente, puedo ser yo la abanderada"

Lydia Valentín ha regresado de Turkmenistán con tres medallas en el equipaje y con el segundo título mundial de su carrera deportiva. Su leyenda aumenta con cada campeonato y enlaza dos años consecutivos conquistando el Europeo y el Mundial. Nada le aparta del éxito. Ni tan siquiera verse obligada a cambiar de categoría para este último campeonato al aumentar de los 75 a los 81 kilos al sufrir unas molestias en los hombros. Su palmarés, con 33 años, la convierte en una de las mejores deportistas españolas de la historia con tres medallas olímpicas, dos mundiales y cuatro europeos, además de su hegemonía en la halterofilia española y haber puesto de moda este deporte en los últimos años. Su mirada está puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio con el reto de ganar la que sería su cuarta medalla en cuatro participaciones olímpicas. Y un sueño: ser la abanderada del equipo español. “Obviamente entro entre los deportistas que pueden serlo porque soy la única mujer que tiene tres medallas en diferentes Juegos Olímpicos y porque a mí solo medan una y no varias en cada Juegos” ha afirmado en una entrevista para la Cadena SER, y explica su candidatura en que “si es el año de la mujer puedo estar yo, puede estar Mireia, pero si es por medallas pues, posiblemente, yo. Me hace mucha ilusión, me encantaría y sería mi sueño llevar la bandera porque soy española a muerte. Ir con toda la delegación detrás, llegar al estadio, creo que llegaría llorando con la bandera. Se me iluminan los ojos totalmente" ha sentenciado al ser preguntada por esta opción.

La terna de candidatos, si atendemos a los méritos olímpicos, estaría compuesta por Saúl Craviotto, que cuenta con cuatro medallas olímpicas en tres ediciones diferentes, Mireia Belmonte, con otras cuatro medallas entre las dos de Londres y las dos de Río de Janeiro, y Lydia Valentín, con tres medallas, una en cada una de sus tres participaciones olímpicas. Los tres parten con ventaja sobre otros posibles candidatos. La haltera leonesa apuesta por ella, si la elegida es una deportista, por los méritos que ha conseguido pero también reconoce que “a nivel masculino está Saúl Craviotto y estaría súper feliz que fuera Saúl Craviotto porque es un máquina y porque se lo merece ya que tiene cuatro medallas en tres Juegos diferentes".

Valentín asegura que los éxitos que ha conseguido este año le llevan a estar “medio flotando porque es realmente difícil y estoy digiriendo este año increíble con el Europeo, Juegos Mediterráneos y ahora el Mundial y me carga las pilas para el año 2019, que será realmente complicado, y para los JJOO de Tokio" y que “lo más importante es estar motivada, tenerlo claro y seguir con la misma ilusión del primer día. Tengo la veteranía, que es muy importante, y las ganas de trabajar y sé que voy a llegar con la misma ilusión y motivación que en mis primeros juegos en 2008". En este sentido, la leonesa apunta que “ahora mismo todo mi foco está en Tokyo 2020 y luego me replantearé muchas cosas en función de cómo me vea pero el sueño sería conseguir una medalla porque serían mis cuartos juegos y mi cuarta medalla olímpica y sería el broche perfecto".

La haltera y una representación del equipo estapol de halterofilia que participó en el Mundial han sido recibidos hoy por María José Rienda en la sede del Consejo Superior de Deportes.