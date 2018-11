Sin defensa, pero con Oblak

Jan Oblak acaba de ser galardonado con su tercer Trofeo Zamora consecutivo. El galardón se le entrega a los guardametas que menos goles reciben a lo largo de toda una temporada. En la campaña pasada, el esloveno y el Atlético de Madrid solo encajaron 22 goles en LaLiga con un ratio de 0'59 goles por encuentro.

A nadie le va a pillar de nuevas que una de las fortalezas del Atleti del Cholo en los últimos años viene desde la parte de atrás. Una defensa férrea e infranqueable que en caso de fallar todavía falta por superar el muro más alto de todo, el muro Jan de Eslovenia.

No es un futbolista que le guste echarse flores y a pesar de que le halaga mucho que le digan que es el mejor, él quiere agradecérselo "a todo el equipo, al cuerpo técnico y a la afición", ya que "no lo he conseguido solo; ellos me han ayudado muchísimo".

Parece que no se cansa, y aunque siempre hay esos rumores acerca de su futuro que le alejan de la portería del Wanda, Oblak parece estar decidido a fulminar todos los récords e igualar a Víctor Valdés como único guardameta de la historia de LaLiga en lograr ser Zamora durante cuatro años consecutivos. De momento va por buen camino y es que a pesar de todas las bajas y problemas médicos que está teniendo el Cholo con su equipo, el '13' se mantiene fuerte y en pie.

De momento ha disputado todos los minutos en la competición doméstica hasta el momento (1080 minutos) con uno registro de 29 paradas, solo seis goles encajados y otras seis ha terminado con las redes vacías.

Dos de esos tantos los encajó el pasado sábado contra el Athletic Club e Iñaki Williams se convirtió en el primer jugador en firmar un doblete en el Wanda Metropolitano en cualquier competición, dice mucho este dato si se tiene en cuenta que el estadio se inauguró la temporada pasada y desde ese momento, Oblak ha sido el rey en ese feudo.

En ese mismo partido, el primer gol fue provocado precisamente por una parada salvadora de Oblak. Mikel San José remató de primeras a la escuadra y el guardameta evitó que entrará, pero el balón rebotó en el palo y se quedó paseándose por la línea de gol con el esloveno vencido. Minutos después, él mismo desbarató el 0-2 de los leones yendo abajo en una providencial parada en unos momentos delicados del partido para el Atleti. Y así fue también en partido como contra el Betis, Huesca o el mismo Real Madrid esta temporada.

El delantero del Athletic, Iñaki Williams (i), tras conseguir el segundo gol del equipo bilbaino ante los jugadores del Atlético de Madrid, el defensa uruguayo Diego Godín (c) y el guardameta esloveno, Jan Oblak, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de primera división que disputan en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. / Kiko Huesca (EFE)

Jan luce por sus paradas prodigiosas, esas que dan puntos y partidos. Muchas veces ha sido el mejor de los colchoneros, pero otras muchas ha cumplido con lo que a un portero de un equipo de élite se le pide, concentración durante los 90 minutos, que las dos ocasiones que llegue con claridad el contrario esté sin titubear el portero dispuesto a desmontar cualquier opción de los rivales.

Al esloveno no le importa que la FIFA no le tenga en cuenta para 'The Best' o lo que puedan decirle, sus números hablan por si solo.

Llegó en el mercado de invierno de la temporada 2014/2015 como la mayor apuesta de los rojiblancos y el guardameta más caro de la historia de LaLiga, por unos 16 millones de euros. Esa temporada, solo jugó once partidos y el premio Zamora se lo llevó Claudio Bravo. Esa fue la última vez, porque desde entonces los guantes los ha puesto Oblak. En su primer temporada al completo con el Atleti solamente encajó 18 goles (0,47 de ratio) y en la 2016/2017 fueron 21.

El Cholo cuenta con lo llamado "defensa de circunstancia", sin Savic, Lucas Hernández, Giménez y la última baja, la de Godín, héroe del partido contra el Atleti. Durante el parón, Simeone espera poder recuperar alguno de sus jugadores de la enfermería para intentar llegar con las máximas garantías contra el FC Barcelona, pero el que sí que está será Oblak y la pregunta que sobrevuela al planeta fútbol ¿Es el rojiblanco el mejor portero del mundo?