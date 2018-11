Pablo Casado llama a tu puerta

El PP se multiplica. Pablo Casado ha dado instrucciones a los suyos para que se vuelquen en las elecciones andaluzas. De modo que su formación prepara cuatro caravanas: la del candidato, la de su presidente, la del secretario general, además de otra en la que participarán los vicesecretarios y portavoces populares.

En cuanto al líder conservador, su plan es pasar allí once de los quince días de campaña. Irá a 45 actos y recorrerá más de nueve mil kilómetros. Quiere visitar todas las provincias, haciendo especial hincapié en Málaga, Cádiz y Sevilla.

Además de este despliegue, la dirección nacional copiará el estilo de británicos y americanos, con su famoso 'Knocking the door'. Así los populares irán a ver a los vecinos de varios municipios. "Haremos campaña puerta a puerta. Hablaremos directamente con los ciudadanos. Vamos a mirarles a los ojos", ha dicho este lunes Teodoro García Egea. Lo previsto es que esa foto se la hagan varios cargos y, por supuesto, también algún día Casado.

En Génova dicen que, con ello, pretenden recoger quejas y propuestas. Además, de "humanizar" sus mensajes. Y aunque las nuevas iniciativas -más modernas- gustan en las filas populares, algunos cargos temen que su jefe se implique tanto que termine quemándose. Les parece "muy arriesgado" y les preocupa que su formación no obtenga buenos resultados. "Podría ser el fin del efecto Casado nada más empezar", comentan.

Eso sí, quienes no parece que vayan a acudir son José María Aznar y Mariano Rajoy. El PP andaluz reconoce que "por el momento" no han sido invitados. No ésta previsto que los expresidentes participen en ningún acto y, en realidad, muchos dirigentes lo prefieren para que con su presencia no interfieran en las posibilidades de Juan Manuel Moreno.