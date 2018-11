La historia detrás del hombre que seguro te ha hecho reír en Whatsapp

Miquel Serrano es un genio de lo viral. Sus vídeos circulan en Whatsapp con mucha más frecuencia que el Metro de Madrid a las ocho de la mañana. Entre Facebook y Youtube tiene más de 100.000 seguidores e imita todo tipo de personajes a cual más extravagante. Desde hacer de ultra madridista indignado a un pastillero valenciano que habla de sus difíciles noches.

"Yo no me considero youtuber, solo hago vídeos", responde Miquel Serrano a La Redada de Podium Podcast, donde le preguntan cómo se le ocurren esos personajes. "Más de uno sí se lo cree, pero luego les explico que es todo un personaje y se convierten rápidamente en seguidores", explica sobre ese personaje de aficionado madridista que más de una vez se ha indignado con Hacienda por la marcha de Cristiano Ronaldo.

Su historia personal

Miquel hace reír en la mayoría de sus vídeos, pero no todos tienen esa intención, también hay una segunda vertiente que no lo pretende, habla de su vida y de cómo le ha ido en los últimos años. "Yo trabajaba en la radio, también pinchaba y era dj, pero llegó la crisis y me pasó lo que a mucha gente, lo perdí todo", cuenta en Podium Podcast sobre algo que le ocurrió hace ocho años.

Vivía en la Comunidad Valenciana y trabajaba de lo que realmente de le gusta, pero de un día para otro se vio en la calle, así que tuvo que tomar una decisión desgraciadamente conocida por muchos españoles: hacer las maletas. Su destino fue Alemania. "Tengo unos familiares en Alemania y me ayudaron a encontrar un trabajo, así que me vine para acá", resuelve añadiendo que pasó de la radio a trabajar en una pizzería italiana. "Lo malo al ser italianos es que tampoco aprendía alemán, así que te metes en una situación en la que ni aprendes alemán ni tienes tiempo para aprender y tampoco dinero", aduce sobre unos inicios que fueron complicados.

Casi ocho años después de aquello todo va mejor y tiene claro que trabaja "como un alemán más", además en Youtube le empiezan a ir las cosas bien y tiene dinero para comprar material y poder hacer radio digital y algunos directos. Cada noche hace sus directos en la red social donde pincha y hace bromas, también tiene su web en la que ofrece vídeos personalizados para bodas, bautizos, cenas de empresa y despedidas de soltero.