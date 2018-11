"Desde el primer punto y durante todo el partido estuvo muy bien al resto, pero, para ser sincero, no me sorprende. A veces tienes que esperar que esté un poco fuera", arrancó el de Carolina del Norte en su análisis del encuentro.

"Desafortunadamente, no creo que fuera el caso esta noche. Me pateó el culo. Hay cosas que tengo que intentar y que seguir mejorando y lo bello de este torneo es el formato, por que el que aún estoy vivo. Era el tapado esta noche y he perdido", añadió. Pese a los 13 saques directos que conectó, Isner solo pudo ganar el 58 % de los puntos con su servicio y Djokovic le rompió en tres ocasiones el saque.

Cuestionado sobre si el jugador de Belgrado, actual número uno del mundo, es el mejor restador del mundo, Isner no dudó en calificarle como el "número uno, el número dos y el número tres". "Es el mejor restador contra el que me he enfrentado", sentenció el americano.

El próximo compromiso de Isner en el O2 Arena de Londres será contra el croata Marin Cilic, quien este lunes perdió con el alemán Alexander Zverev, aunque el estadounidense afirmó aún no haber empezado a pensar en ese partido. "Lo empezaré a preparar mañana", apuntilló.