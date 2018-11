Jordi Alba, sobre Luis Enrique: "No tengo que pedir perdón a nadie"

Jordi Alba ha sido claro tras volver a la convocatoria de Luis Enrique. El técnico le dejó fuera en las dos primeras listas y ahora el jugador del Barcelona ha declarado a su regreso que "no se arrepiente de nada" y que "parece que sea la primera vez".

"No me arrepiento de nada. En su día mostré mi deseo de venir, pero no tengo que pedir perdón a nadie, ni él a nadie. Él manda, y no ha habido ningún encuentro ni llamada telefónica" dijo sobre su regreso.

El jugador del Barcelona también explicó que, a pesar de haber sido internacional absoluto en muchas otras ocasiones, esta vez es "como si fuese la primera". "Me he sentido más querido que otras veces, teniendo el mismo trabajo. Sinceramente, he notado el apoyo de la gente y es de agradecer", explicó.

Cuando le preguntaron si en esta ocasión dejaría en el pasado cuando él y Luis Enrique fueron entrenador y jugador en el Barcelona, Alba dijo que "no hay que olvidar el pasado pero porque no ha pasado nada. Te pueden parecer bien unas cosas, pero nunca hemos tenido ningún problema".

También explicó que tanto Luis Enrique como su equipo técnico "me ayudaron muchísimo en su día. Tengo mucha ilusión y ya van dos convocatorias [sin contar con él] y para mí era un mundo, pero por suerte estoy aquí".

"Si el día de mañana no me pone, me tendré que joder"

El buen rendimiento del lateral en su club y su ausencia en las dos primeras convocatorias hacían pensar si los motivos por los que no estaba eran extra profesionales. Ante ello, le preguntaron si estar fuera supuso una extra motivación en su club.

"Extra motivar no, pero mi intención era hacerlo bien. Ir a la selección es un premio, pero yo siempre he hecho lo mejor que he podido. Por fin he tenido el premio de venir a la selección y ojalá me quede muchísimo tiempo", explicó.

"Siempre voy a de cara e intento expresar lo que siento en cada momento. Si no venía más, pues ya está. Que de mí no dependiera. Mi trabajo está siendo bueno, pero si el seleccionador piensa que no, pues respetarlo", dijo.

Además, cuando le preguntaron por sus declaraciones en las que afirmó que no podía estar peor que con Luis Enrique por su falta de minutos, el jugador dijo que "mi deseo era ese y no tenía minutos. Lo dije y no me arrepiento. Es una decisión de él. Si el día de mañana no me pone, me tendré que joder. No tiene nada que ver la relación personal con la profesional", explicó.