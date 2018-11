Las cifras de Casillas que le sitúan por delante de De Gea, Kepa y Pau López

Iker Casillas disfruta actualmente del parón de liga por las selecciones. El portero del Oporto no ha sido convocado por Luis Enrique, que ha optado por De Gea, Kepa y Pau López. Sin embargo, el ex del Madrid ha dejado claro en varias ocasiones que, por su parte, no renuncia a la portería de la Roja.

Victoria frente a un gran equipo como es el @SCBragaOficial !! ➕3️⃣

Días de descanso por los partidos de selecciones. En 2 semanas vuelven las competiciones!! ⚽️ 🛑 pic.twitter.com/ETF8VutCgu — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 de noviembre de 2018

A pesar de no estar en la mente de Luis Enrique, Casillas ha conseguido un muy buen inicio de temporada: en la liga portuguesa sólo ha encajado 5 goles en 10 encuentros. Sólo le han marcado en dos encuentros y ha encadenado siete jornadas seguidas sin que estrenen su portería. El último partido en el que Casillas encajó un gol en la Primeira Liga fue en la jornada 3, cuando el Oporto perdió contra el Guimaraes 2-3.

El panorama en la Champions no es demasiado distinto. El Oporto, líder del grupo D con diez puntos, ha ganado tres de los cuatro encuentros disputados. En esas cuatro jornadas, Casillas ha encajado sólo tres goles.

El Oporto, líder antes del parón

El Oporto de Iker Casillas afianzó su liderato en la Liga lusa tras vencer en casa por 1-0 al Sporting de Braga. En la primera parte no hubo tregua, con constantes ataques por parte de las dos formaciones.

En la recta final del partido, el delantero brasileño Tiquinho Soares marcó el único tanto tras rematar de cabeza un buen centro de su compatriota Otávio. De esta manera, el Oporto se queda líder en solitario con 24 puntos, tres más que el Braga.