Los gestos de Jordi Alba con Luis Enrique en su vuelta a la selección española

Jordi Alba ha querido transmitir normalidad y respeto en la rueda de prensa que ha ofrecido en su regreso a la selección después del que Luis Enrique no le llamara en sus dos primeras convocatorias. "Siempre he dicho que la decisión era del seleccionador y que había que respetarlo", ha dicho en su primera respuesta a los periodistas marcando una línea que ha seguido a lo largo de toda su intervención. "El seleccionador tiene muchas opciones y decidió que no debía estar aquí. Yo me lo he tomado con tranquilidad, pero mi ilusión era seguir viniendo", ha añadido.

El lateral ha tenido que responder a una pregunta sobre el abrazo que le dio este lunes al técnico en su reencuentro y ha hecho hincapié en la buena relación que existe entre ambos. "Fue como con todos los compañeros y el cuerpo técnico. A mí me ayudaron muchísimo en el Barcelona. Es verdad que el último año no tuve todos los minutos que quería, pero siempre me ha parecido una persona muy buena y nunca he tenido nada en contra de él", ha remarcado.

Varias son las veces en las que no solo se ha referido a Luis Enrique, sino a todo su staff técnico: "No ha pasado nada entre él y yo. Nunca hemos discutido. Nunca hemos tenido ningún problema. Él me conoce y yo a él y a su staff, que me ayudaron muchísimo en su día".

"Tiene buen gusto"

En la comparecencia, los periodistas han recordado la respuesta de Luis Enrique en la que le citó al hablar de a qué jugador le gustaría parecerse. "Tiene buen gusto... Lo dijo porque le hicieron muchas preguntas sobre mí. Es un grandísimo entrenador. Está haciendo una gran carrera y ha ganado muchos títulos".

También ha explicado a qué Luis Enrique se ha encontrado una vez que los dos han vuelto a coincidir: "Seguro que su idea es la misma que en el Barcelona. Llevo dos entrenamientos y he visto cosas parecidas. El trato con los jugadores es muy bueno, analiza al rival, es un entrenador moderno y va a dar grandes alegrías a la selección".

Además, ha remarcado este discurso cuando en otro momento de su comparecencia le han cuestionado por las diferencias que existen entre ellos en cuanto a su perfil. "Cada uno tiene su esencia. Es un jugador con carácter, yo también tengo carácter... Te puedo hablar todo bueno, nada malo".