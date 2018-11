Asensio: "No tengo que ser el que tenga que tirar del carro en el club"

Al habla @marcoasensio10, en @vamos: "Yo tampoco tengo que tirar del carro en el club, hay jugador más experimentados con un status mayor al mío que son los que deben tirar del carro". #NoticiasVamos pic.twitter.com/d5es0wv20l — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 13 de noviembre de 2018

El Real Madrid ha atravesado una mala racha que con Santiago Hernán Solari parece haber llegado a su fin. Durante esa mala racha algunos futbolistas de la plantilla madridista han sido señalados por su rendimiento.

Uno de ellos ha sido Marco Asensio, el cual ha atendido a Movistar este martes y ha dado su opinión al respecto. "Tampoco lo veo como una crisis, al final yo tampoco tengo que ser el que tenga que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, más experimentados, con un status mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro".

También quiere esperar a ver que sucede durante la temporada con su rol en el equipo con el argentino. "Con Solari empecé jugando más los dos primeros partidos y luego he tenido menos protagonismo. Al final las valoraciones las tendremos que hacer a final de temporada".

Además, también cargo contra la prensa. "Hay algunas críticas que tampoco son justas pero ya sabemos como es el periodismo aquí. No quiero meter a todos pero sí que hay críticas que van a hacer daño".

Asensio dio su punto de vista sobre el despido de Lopetegui. "El fútbol tampoco ha sido justo con Julen. Al final creo que le ha faltado ese punto de acierto o de suerte, no sé como llamarlo. Ha sido una situación complicada tanto en la Selección como en el club y no sólo para él, si no también para su cuerpo técnico que ha trabajado mucho. Al final les queda mucha carrera por delante y seguro que el fútbol les devuelve lo que se merecen".

Por último, quiso dejar claro que el vestuario tiene total confianza en Santiago Hernán Solari. "Parece que con la llegada de Solari han ido mejor las cosas y han salido los resultados. Estamos a muerte con nuestro entrenador".

