El Congreso rechaza la ley del PP que pretendía prohibir los lazos amarillos en edificios públicos /

La proposición de ley del PP para proteger los símbolos nacionales y castigar la exhibición de lazos amarillos y esteladas en espacios públicos ha cosechado este martes las críticas del resto de grupos parlamentarios del Congreso, con acusaciones de demagogia y reproches por fomentar la crispación.

La iniciativa, una de las primeras 'leyes' que registró el PP en el Congreso con Pablo Casado de presidente, ha sido defendida en el Pleno del Congreso por la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, quien la considera "una oportunidad única" de defender la convivencia.

"Tienen una gran responsabilidad, nos van a demostrar si son un partido socialista avanzado que defiende las libertades de todos los españoles, pero si dicen que no, no sólo van a traicionar a la democracia, sino a sus propios principios --ha advertido al PSOE--. No dejen que los independentistas obliguen a la gente a huir de sus pueblos, demuestren que son demócratas. Si dicen no, serán unos traidores".

Esta "proposición de Ley de Defensa de la Convivencia Social, la Neutralidad institucional y los Símbolos nacionales" tiene un doble objetivo: respetar la neutralidad de los espacios públicos, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, y proteger tanto los símbolos nacionales (el rey, las banderas de España y de las comunidades, el escudo y el himno) como los oficiales (la bandera europea y las enseñas y escudos provinciales y locales).