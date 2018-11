DMAX estrena 'Yo fui un narco', un documental sobre el narcotraficante Laureano Oubiña

¿Fue Laureano Oubiña víctima de sus circunstancias y cabeza de turco del narcotráfico en Galicia? ¿Es culpable de haber llevado el dolor a muchas familias a través de la droga con la que se enriqueció? ¿Fue el caso Nécora, la mayor operación contra el narcotráfico en la historia de España, una farsa?

DMAX estrena 'Yo fui un narco', la nueva producción documental sobre la historia de Laureano Oubiña, producida por Unicorn Content. El martes 13 y miércoles 14 de noviembre a las 22.30 horas, verán la luz los dos episodios de una hora de duración en los que se divide la nueva producción del género true crime del canal que continúa apostando por mostrar la realidad #sinfiltros y desde el más absoluto rigor e imparcialidad.

'Yo fui un narco' sigue la línea editorial iniciada con la primera producción del género 'true crime' del canal, 'Yo fui un asesino'. El documental, que giraba en torno al crimen perpetrado por José Rabadán, un joven de 16 años que asesinó a sangre fría a sus padres y su hermana pequeña con una catana.

Lo que va a contar 'Yo fui un narco'

'Yo fui un narco' ofrece una rigurosa narración de la vida y la extensa trayectoria delictiva del conocido narco gallego desde su infancia y juventud, analizando la relación con su padre, sus inicios en el mundo del contrabando, su enfrentamiento con otros narcotraficantes, su relación con Esther Lagoy su pérdida tras su fallecimiento, su primera condena en 1978 por un delito de cohecho, pasando por su detención en 1990 en el marco de la Operación Nécora contra el narcotráfico en Galicia, su paso por prisión y sus últimos delitos por blanqueo de capitales.

Un retrato que descubrirá algunas de las aristas aún desconocidas de la persona que se convirtió en símbolo del narcotráfico gallego durante los años 80 y 90 y que fue por un tiempo totalmente inaccesible: "He estado más de 22 años en prisión, he pasado por más de 42 cárceles y yo no he matado a nadie. Durante todos estos años no he podido hablar, pero ahora voy a hablar alto y claro", afirma Laureano Oubiña en este documental.

Mentiroso, delincuente, visceral, peligroso, irrespetuoso, un personaje con dos caras… son algunos de los calificativos que le dedican a Oubiña personas que le han conocido en algún momento de su vida. Oubiña se defiende asegurando que "una persona no nace contrabandista ni delincuente, te hacen las circunstancias. He sido toda mi vida un trabajador de lo legal y de lo ilegal".

Sin embargo, 'Yo fui un narco' va más allá de la figura de Oubiña y realiza un retrato de la España de los años 80 y 90, cuyo contexto económico, político y social contribuyó a que Galicia se convirtiera en la puerta de entrada de la droga en Europa. El documental ofrece una completa visión del problema del narcotráfico en Galicia que en su día removió los cimientos de toda una sociedad y refleja también la lucha de las autoridades y fuerzas de seguridad para combatir esta lacra, incluyendo la Operación Nécora que culminó con la detención del propio Oubiña. El macro juicio del caso Nécora se convirtió en el mayor juicio contra la droga en la historia de España que sentó en el banquillo de los acusados a más de medio centenar de narcotraficantes.

Las fuentes de 'Yo fui un narco'

Gracias a un arduo trabajo de investigación y documentación periodística, 'Yo fui un narco' recopila todos los datos relevantes para narrar esta historia. El documental mostrará imágenes reales de archivo y reconstrucciones de la vida de Laureano Oubiña y recopila testimonios de más de una veintena de personas que estuvieron vinculadas de forma relevante en los hechos, incluyendo al propio Laureano Oubiña que ofrecerá al espectador su propia visión en primera persona.

Entre ellos se encuentran expertos, periodistas, autoridades, jueces, abogados, policías, compañeros y testigos que a lo largo de los años han estado relacionadas con este caso entre los que se encuentran, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón que lideró la Operación Nécora contra el narcotráfico gallego o Ricardo Portabales, narco arrepentido y testigo protegido en esta Operación.