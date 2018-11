La imitación de Joaquín Reyes a Pedro Sánchez: "Soy presidente de España y Míster Tetuán 1996"

"Hola, soy Pedro Sánchez, secretario general de PSOE, presidente del Gobierno de España, referente de la socialdemocracia europea y, sobre todo, Míster Tetuán 1996". Así arranca el último sketch de 'El Intermedio' donde Joaquín Reyes se mete en la piel de Pedro Sánchez.

Durante toda la parodia, el humorista imita a Sánchez en diferentes facetas de su día a día, como, por ejemplo, cuando sale a la calle a hacer deporte: "Hay que estar en forma porque la acción del gobierno es titánica: que si los presupuestos, que si Cataluña, que si a una le regalan un máster, que si a mí me se olvidó poner comillas en mi tesis. Sí, me se olvidó poner comillas. Si a veces me se olvida hasta que soy presidente. Tengo la cabeza llena de pájaros".

Joaquín también bromea con la elección de su ejecutivo: "¿Mi mejor momento en el Gobierno?, cuando nombré a Màxim Huerta como ministro. ¿Esa broma fue buena, eh? ¡Os la creísteis todos, artistas! Bueno, hasta él".

Tampoco deja pasar la oportunidad de hablar sobre el polémico besamanos que protagonizaron Sánchez y su esposa con los reyes de España: "Estábamos en el besamanos y yo pasé y me coloqué al lado, y me dice la tía [reina Letizia]: 'oye, que aquí no puede estar, que somos los reyes de España'. Y dije 'oye la tía, a mí no me echas de la foto, ¿eh? Que yo no soy tu suegra. Pero bueno, luego la cosa se relajó, incluso sacaron canapés, e incluso hemos quedado para ir al FIB del año que viene. Y efectivamente, así compartimos avión oficial y tienda de campaña".