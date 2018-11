Pablo Crespo insinúa que Rajoy ya cobraba sobresueldos en Galicia

El considerado como número 2 de la Gürtel, condenado a 37 años por ello y exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, ha comparecido este martes en la comisión de investigación parlamentaria que se celebra en el Congreso de los Diputados. Crespo ha admitido la financiación ilegal en el PP nacional, ya que él mismo donó 21 millones de las antiguas pesetas en negro al entonces tesorero Álvaro Lapuerta, y la regional en Galicia, que él mismo llevaba desde su puesto de responsabilidad interno con “dación de cuentas trimestral” a su secretario general, Xosé Cuiña.

Según Crespo, con esa caja negra regional que se nutría con donaciones de empresarios, el PP regional pagaba “el 65% de las campañas” electorales, a “periodistas” cuyos nombres no ha querido revelar, y sobresueldos a distintos dirigentes.

Insinúa que Rajoy cobró sobresueldos en b

Preguntado por la diputada Carolina Bescansa, Crespo ha sido tajante al asegurar que ni Fraga ni Cuiña percibieron esos emolumentos mensuales en b. Cuando la parlamentaria le ha inquirido por otros nombres, Crespo ha respondido con el silencio. Ha sido en ese instante cuando Bescansa le ha recordado que si quería “no contestase pero no lo niegue si es mentira porque no puede mentir” ante la comisión.

Crespo la ha interrumpido para aseverar que “usted me ha preguntado por tres personas de las que le he contestado estrictamente que no, del resto no le voy a contestar”. Carolina Bescansa le ha preguntado a continuación por “Romay Beccaría, Jesús Palmou, Pío Cabanillas y Mariano Rajoy” y la respuesta de Crespo ha sido el silencio. Rotundo con quien según dice, no cobró sobresueldos, enigmático sobre el resto.

No solo Crespo reconoce el pago de complementos al sueldo en negro dentro a los dirigentes del Partido Popular, la propia sentencia de la Gürtel corrobora esos pagos y sostiene que si Rajoy y el resto de testigos en el juicio lo negaron fue por el “reproche social” que comportaba su reconocimiento.

“Todos” los secretarios generales conocían la caja b del PP

Pablo Crespo también ha asegurado que “todos los secretarios generales del Partido Popular” conocían la existencia de la caja b en dicho partido, y que Rajoy, por ocupar dicho cargo, la debió conocer, al menos en términos generales.

“La Gürtel fue organizada por Rubalcaba y sus amiguetes”

El número 2 del entramado criminal ha aprovechado su comparecencia para criticar el proceso que ha supuesto su condena, así como a la Fiscalía Anticorrupción, los jueces implicados y a los políticos que se encontraban en puestos de responsabilidad en el momento en el que se iniciaron las pesquisas.

Pablo Crespo ha manifestado que la Gürtel fue organizada “desde el despacho de Rubalcaba” en una reunión con “Antonio Camacho [secretario de Estado de Interior], Juan Antonio González [comisario general de la Policía Judicial], el director de un medio digital, José Luis Peñas [concejal arrepentido] y su abogado”. “Ellos fueron”, ha afirmado, “los que montaron la operación y nosotros el garrote con el que atizaron al Partido Popular”.

La versión de Crespo es muy similar a la del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien también ha asegurado que el exministro Rubalcaba y el comisario Juan Antonio González pergeñaron la operación. Sin embargo, y aunque la defensa de Crespo utiliza este argumento para preparar su recurso ante el Tribunal Supremo, el juicio del caso Gürtel ha descartado cualquier irregularidad en el procedimiento.