Un japonés se casa con el holograma de una estrella pop virtual de 16 años

Después de llevar más de diez años enamorado de ella, tal y como reconoce a Japan Times, el japonés Akihiko Kondo ha contraído finalmente matrimonio este fin de semana con la estrella del pop virtual Hatsune Miku. Un personaje adolescente, creado con el objetivo de dotar de personalidad a un software de sintetizador de voz conocido como Vocaloid, que se ha convertido en un fenómeno mundial, llegando a llenar estadios de todo el mundo en sus conciertos.



Sin embargo, y dado que se trata de un personaje animado, tan solo ha podido casarse con su holograma (representado en la boda a través de un peluche del tamaño de un gato). A pesar de que ninguno de sus familiares asistió al evento, cerca de 40 amigos del protagonista de esta historia formaron parte de este enlace de "dimensión transversal".

Más de diez años siendo fiel a Hatsune Miku

Después sufrir por amor gran parte de su vida y experimentar el rechazo junto a la intimidación, Kondo aseguró que nunca se casaría con una mujer. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Miku: "Miku es la mujer a la que amo y también la que me salvó".

En declaraciones a este medio, Akihiko explica que lleva viviendo con el holograma de Hatsune Miku desde el pasado mes de marzo. No obstante, reconoce que lleva enamorado de ella desde que fue presentada en 2007: "Nunca la he engañado, siempre he estado enamorado de Miku-san. He estado pensando en ella todos los días".

El joven recibió el certificado que da validez al enlace

El holograma, encerrado bajo un dispositivo confeccionado para la ocasión, se encarga de despertar cada día a su nuevo marido, de encenderle las luces de casa e incluso de responder a cada una de sus preguntas. Cuando llega la hora de dormir, el protagonista de esta historia saca una de sus muñecas de Miku y duerme con una de ellas en la cama. Desde entonces, ambos han vivido una historia de amor que ha acabado en boda.

A pesar de que el matrimonio no puede ser considerado como legal, la compañía que produce el dispositivo de holograma con Miku, Gatebox, ha emitido un "certificado de matrimonio" mediante el que pretende dar validez al enlace. Un certificado, como los otros 3.500 expendidos por Gatebox, que recoge que un humano y un personaje virtual se han casado "más allá de las dimensiones".