David Broncano: "Hemos cultivado una raza trolls entrenados en Forocoches para esto"

Los integrantes de 'La Vida Moderna' agradecieron a sus seguidores el éxito que les ha llevado a ganar uno de los Premio Ondas 2018. David Broncano, preguntado por los comentarios de los fans en YouTube que estaban impacientes por verles aparecer en el vídeo, reconoció entre risas haber cultivado "toda una raza trolls entrenados en Forocoches precisamente para esto".

Broncano, acompañado por 'Quequé' e Ignatius Farray, coincidió con sus compañeros en que el invitado que más ilusión les haría tener en el programa sería la reina Letizia. Y mientras eso ocurre, le dedican el triunfo a Roger Federer y a "todos los que nos han apoyado desde infantiles".

Pero no todo fueron buenas noticias. No fue una buena jornada para Ignatius, tal y como se pudo comprobar en su cuenta de Twitter. Su idea con 'los Javis' no cuajó.