El excapitán barcelonista Carles Puyol considera que el delantero Ousmane Dembélé, señalado últimamente por sus continuas faltas de puntualidad, está convencido de que la situación se reconducirá, porque el francés "tiene buenos maestros al lado" en el equipo, pero asegura que el delantero "debe reflexionar".

"Es joven, no conozco el día a día, no estoy en el vestuario, pero hay que intentar ayudarle", dijo Puyol, quien en descargo del francés recordó que "no es fácil adaptarse a la filosofía del Barça, que todo sea tan mediático".

Puyol, que realizó estas declaraciones en un acto solidario para recaudar fondos para el hospital pediátrico de Sant Joan de Déu, cree que aunque Dembélé seguro que cuenta con la ayuda de sus compañeros de vestuario, todo depende de la actitud que tenga.

"Es importante que reflexione, que piense dónde está, que aproveche esas oportunidades, porque a veces cuando eres joven no te das cuenta de lo que estás dejando escapar y cuando quieres reaccionar, ya es tarde", dijo.

El excapitán azulgrana cree en todo caso que la situación del francés, que quedó fuera de la convocatoria ante el Betis, es "reconducible", aunque recuerda que en su caso él nunca llegaba tarde a las convocatorias: "Si acaso, llegaba dos horas antes".

"En la gestión de un vestuario hay problemas cada día, son muchos egos, pero hay que saberlo gestionar, todos nos creemos los mejores y que debemos jugar. El problema es para el entrenador, que sólo puede poner a once y lo tiene que gestionar. Lo más importante es la actitud de cada uno, ser ambicioso, querer jugar, pero siendo siempre respetuoso con el grupo", indicó.

En cuanto al comentario realizado por Gerard Piqué sobre la situación de Dembélé: -"El fútbol hay que vivirlo las 24 horas del día-", Puyol respondió con ironía al comentar: "Está bien que se haya dado cuenta ya, está bien...".

El excapitán del Barça no quiso señalar directamente a la defensa por el gran número de goles que están encajando esta temporada los azulgranas. "Cuando se marcan y se encajan goles, la tarea es siempre de todo el equipo. Con la defensa adelantada hay que presionar arriba y eso es trabajo de todos", indicó.

Finalmente, Puyol habló sobre Solari, que ayer firmó su contrato con el cuadro madridista hasta 2021: "El Madrid venía de tres Champions y siempre es más fácil cambiar de entrenador que cambiar a 25 jugadores".