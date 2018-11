El acuerdo del 'brexit' salvaguarda los derechos de los ciudadanos comunitarios, según Bruselas

Los derechos de los más de tres millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y de más de un millón de británicos que residen en países de la Unión Europea verán sus derechos salvaguardados, según se desprende del acuerdo provisional para el 'brexit'.

El acuerdo cubre a los ciudadanos que residan en el Reino Unido y en la UE al término del periodo de transición pactado, que concluye el 31 de diciembre de 2020, así como a los familiares que tengan derechos bajo la ley de la UE y que aún no vivan en el mismo país, con vistas a que puedan reunirse en el futuro.

Los hijos de los residentes también estarán protegidos por el acuerdo, ya hayan nacido antes o después del 'brexit' o dentro o fuera del país de residencia (excepto para los que tengan un padre que no esté cubierto por el acuerdo y tenga la custodia única). El acuerdo permitirá a estas personas seguir ejerciendo los derechos derivados de la ley comunitaria para el resto de sus vidas.

Así, los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, así como sus familiares, podrán seguir viviendo, trabajando o estudiando como hacen actualmente protegidos por la ley de la UE, sin discriminación de los nacionales del país que los alberga. Por lo que respecta a las condiciones de residencia, serán las mismas que las actuales bajo la ley europea en lo referido a la libertad de movimiento.

En el caso de que los países de residencia opten por un sistema de registro obligatorio, la decisión de conceder un nuevo estatus de residente se hará sobre la base de criterios objetivos y de la directiva europea sobre libertad de movimiento (contar con recursos suficientes y un seguro médico para un permiso de cinco años y conceder el permanente al cabo de cinco años de residencia).

Los ciudadanos europeos y británicos cumplen esas condiciones si son trabajadores autónomos o tienen recursos suficientes y un seguro médico, son miembros de la familia de una persona que cumple esas condiciones o si ya han adquirido el permiso de residencia permanente y no están sujetos a ninguna de esas condiciones.

El acuerdo tampoco exige la presencia física en el estado de acogida al término del periodo de transición, mientras que las ausencias temporales no afectarán al derecho de residencia y las ausencias más largas que no afecten al permiso permanente de residencia serán aceptadas.

Los que lleguen durante el periodo de transición disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los que llegaron antes del 30 de marzo de 2019, cuando se materialice el 'brexit'. Las personas concernidas ya no se beneficiarán del acuerdo si se ausentan durante más de cinco años.

Los empleados y autónomos mantendrán el derecho a no ser discriminados por su nacionalidad en lo que se refiere a trabajo o remuneración y tendrán acceso a derechos sociales y colectivos y, sus hijos, derecho a la educación. Igualmente, el acuerdo también protege los derechos de los trabajadores transfronterizos en los países en los que trabajan, así como sus cualificaciones profesionales.

Además, los beneficiarios del acuerdo y las personas que al término del periodo de transición tengan una relación con el país de residencia desde el punto de vista de la seguridad social, mantendrán su derecho a la sanidad, pensión y otros beneficios. Podrán percibir beneficios sociales de un país incluso si deciden vivir en otro, según el acuerdo.

Pacto en la frontera con Irlanda

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el 'brexit', Michel Barnier, aseguró hoy que el Reino Unido y el club comunitario han alcanzado un acuerdo para evitar una frontera "dura" entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. "Hemos logrado ahora una solución junto al Reino Unido para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda", comentó el francés durante una rueda de prensa. En ese sentido, explicó que se utilizarán "los mejores esfuerzos" para resolver esa cuestión en el largo plazo mediante un "futuro acuerdo".

Barnier ha añadido que si no se ha cerrado ese pacto futuro para julio de 2020, Londres y Bruselas podrían considerar de forma conjunta tener más tiempo y extender el periodo de transición, que en principio se prolongará desde la fecha del 'brexit' del 29 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, y en el que la legislación comunitaria se seguirá aplicando en el territorio británico. "Solo si al final de la transición, extendida o no, no hemos logrado aún un futuro acuerdo, la salvaguarda acordada hoy entraría en vigor", comentó el exministro francés.

Como ya se había barajado durante las últimas semanas, esa salvaguarda consiste en que todo el Reino Unido permanezca en la unión aduanera de la UE, de forma que Irlanda del Norte quedaría en el mismo territorio aduanero que el resto del Reino Unido.

Además, el negociador precisó que Irlanda del Norte permanecerá "alineada" con aquellas normas del mercado único que son "esenciales" para evitar una frontera física y agregó que eso afecta a los bienes agrícolas así como a todos los productos. Igualmente, el Reino Unido aplicaría el código aduanero del club comunitario en Irlanda el Norte.

"Esto permitiría a las empresas de Irlanda del Norte introducir productos en el mercado único sin restricciones, lo que es esencial para evitar una frontera física", subrayó el político galo.

Barnier dijo que el texto del protocolo irlandés también deja claro que la economía de Irlanda del Norte conserva un acceso "sin trabas" al mercado del resto del Reino Unido y añadió que a petición británica, Irlanda del Norte aplicará todas las normas del mercado único para la electricidad.

"Este territorio aduanero único entre la UE y el Reino Unido significaría que las mercancías británicas obtienen acceso libre de aranceles y cuotas al mercado de los Veintisiete", explicó, y precisó que se han pactado provisiones relativas a las ayudas de Estado, la competencia, los impuestos o los estándares sociales y medioambientales.

"Esto garantizará que las manufacturas tanto de la UE como del Reino Unido competirán en igualdad de condiciones", apuntó, y precisó que una condición "esencial" para que la unión aduanera con el territorio británico cubra la pesca y la acuicultura será "acordar entre la Unión y el Reino Unido el acceso a las aguas y las posibilidades de pesca".

Para Barnier, esta salvaguarda permite proteger los acuerdos de paz del Viernes Santo que pusieron fin a la violencia en Irlanda, preservar la integridad del mercado único, respetar la integridad territorial y constitucional del Reino Unido y mantener el espacio de viaje común entre la República de Irlanda y su vecino.

En cualquier caso, recalcó que no se pretende usar esta solución, sino que se aspira a lograr un nuevo pacto entre Bruselas y Londres antes de que termine la transición.

La solución para evitar una frontera física en Irlanda ha sido el principal escollo de la negociación para ambas partes y el propio Barnier admitió hoy que la salvaguarda ha evolucionado "considerablemente" durante los últimos meses.